Туристам, приезжающим в Ригу, вскоре придется платить вдвое больше
Столичные власти решили удвоить туристический сбор, рассчитывая направить дополнительные средства на привлечение международных мероприятий и развитие туризма.
С 1 января 2027 года в Риге планируется вдвое повысить туристический сбор. Такое решение поддержал Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы, одобривший изменения в правилах о муниципальном сборе за размещение туристов и отдыхающих.
Если сейчас туристический сбор составляет один евро за человека за ночь, то после вступления изменений в силу он увеличится до двух евро. Формально размер сбора составит 1,78 евро, а вместе с налогом на добавленную стоимость — 2 евро за человека за ночь.
При этом установлен максимальный размер платежа: общая сумма туристического сбора не сможет превышать 17,80 евро за весь непрерывный период проживания в одном объекте размещения.
Решение было принято после переговоров между представителями Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA), Рижской думы, отраслевых организаций и предпринимателей.
Дополнительные доходы от повышения сбора планируется направить на укрепление международной конкурентоспособности Риги, продвижение города как туристического направления и развитие делового туризма.
Кроме того, власти намерены усилить бренд Meet Riga. Ожидается, что это позволит активнее привлекать в столицу международные конференции, выставки и деловые мероприятия, что, в свою очередь, принесет дополнительный доход гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям и другим предприятиям сферы услуг.
В самоуправлении отмечают, что на поток иностранных туристов по-прежнему оказывают влияние геополитическая ситуация в регионе и экономические сложности. Одновременно Риге приходится конкурировать с соседними столицами, которые после пандемии вложили значительно больше средств в развитие туристической отрасли.
Сейчас туристический сбор в Риге остается одним из самых низких в Европе — один евро за ночь. Для сравнения, в Вильнюсе, Каунасе и Паланге туристы уже платят по два евро за ночь, а во многих других европейских городах размер такого сбора еще выше.
Постепенно туристический сбор вводят и другие муниципалитеты Латвии. Так, в этом году Кулдига начала взимать с туристов по 1,5 евро за ночь. Напомним, что туристический сбор в Риге был введен в 2023 году. В том же году его размер был снижен до 0,89 евро, что вместе с НДС составило один евро за ночь.