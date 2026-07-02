Туристам, приезжающим в Ригу, вскоре придется платить вдвое больше

Постепенно туристический сбор вводят и другие муниципалитеты Латвии. Так, в этом году Кулдига начала взимать с туристов по 1,5 евро за ночь. Напомним, что туристический сбор в Риге был введен в 2023 году. В том же году его размер был снижен до 0,89 евро, что вместе с НДС составило один евро за ночь.