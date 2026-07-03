Пара российских экстремалов забралась на вершину Эмпайр-стейт-билдинг и устроила помолвку. ВИДЕО

Николау и Кузнецов давно известны своими опасными восхождениями. Именно они стали главными героями документального фильма Netflix 2024 года «Skywalkers: A Love Story», посвященного их экстремальным подъемам на небоскребы по всему миру. В своих социальных сетях они регулярно публикуют фотографии и видео, на которых без страховки находятся на крышах высотных зданий и башен.