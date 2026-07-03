Пара российских экстремалов забралась на вершину Эмпайр-стейт-билдинг и устроила помолвку. ВИДЕО
Двое россиян незаконно поднялись на вершину одного из самых известных небоскребов мира, развернули плакат с призывом к миру, а затем устроили романтическое предложение руки и сердца. Финалом необычного свидания стало задержание полицией.
В Нью-Йорке двое любителей экстремальных высот устроили необычную акцию на вершине одного из самых известных небоскребов мира — Empire State Building. Пара поднялась на самый верх шпиля на высоту более 440 метров, развернула плакат с призывом к миру, после чего мужчина сделал своей возлюбленной предложение. Вскоре после этого обоих задержала полиция.
Как установили правоохранители, участниками акции стали 33-летняя Ангела Николау и 32-летний Иван Кузнецов, известный в интернете под псевдонимом Ivan Beerkus. Уже много лет они известны в сообществе руферов своими незаконными восхождениями на самые высокие здания и мосты по всему миру.
Каким образом экстремалам удалось попасть в закрытую для посетителей часть небоскреба, пока неизвестно. Полиция Нью-Йорка выясняет, как им удалось обойти системы безопасности и добраться до антенной конструкции здания. Примерно через полчаса сотрудники специального подразделения полиции безопасно спустили пару вниз и задержали.
На вершине небоскреба молодые люди развернули черный плакат с надписью: «Когда сила любви побеждает жажду власти, мир познает мир».
После этого Иван опустился на одно колено и сделал Ангеле предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием.
Позже пара опубликовала в социальных сетях фотографии и видеозаписи необычной помолвки, включая снимок обручального кольца на фоне панорамы Нью-Йорка.
Однако романтическое приключение завершилось в полицейском участке. Против молодых людей выдвинуты несколько обвинений, включая незаконное проникновение на охраняемую территорию, взлом, порчу имущества и создание угрозы общественной безопасности.
Николау и Кузнецов давно известны своими опасными восхождениями. Именно они стали главными героями документального фильма Netflix 2024 года «Skywalkers: A Love Story», посвященного их экстремальным подъемам на небоскребы по всему миру. В своих социальных сетях они регулярно публикуют фотографии и видео, на которых без страховки находятся на крышах высотных зданий и башен.
Инцидент вызвал широкое обсуждение в США. Эксперты по безопасности предупреждают, что подобные акции могут вдохновить других людей повторить опасные трюки, которые способны закончиться трагедией. Администрация Empire State Building подчеркнула, что во время происшествия ни один посетитель небоскреба не пострадал, однако случившееся рассматривается как чрезвычайно серьезное нарушение безопасности.