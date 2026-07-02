В Латвии отказались от русского языка в проектах по интеграции беженцев
В обществе Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") заявили, что в реализуемом при поддержке Министерства культуры Латвии проекте Фонда убежища, миграции и интеграции (PMIF) изначально не предусматривалось использование русского языка.
Ранее министр культуры Наурис Пунтулис распорядился исключить использование русского языка из публичной сферы в учреждениях, находящихся в ведении министерства. Парламентский секретарь Министерства культуры Ивар Аболиньш заявил, что в соответствии с этим решением больше не смогут продолжаться проекты, начатые при предыдущем министре культуры Агнесе Лаце, которые, по его словам, способствовали использованию русского языка.
По словам Аболиньша, изменения затронут ряд проектов, финансируемых PMIF, где русский язык был указан как язык-посредник. В Латвии именно Министерство культуры отвечает за реализацию программ фонда в сфере интеграции.
Одним из таких проектов был фестиваль культурного разнообразия общества Gribu palīdzēt bēgļiem, на реализацию которого выделено 99 954 евро. Согласно проектной документации, планировалось использовать наиболее распространенные среди граждан третьих стран иностранные языки. Однако руководитель проектов организации Элина Кокаревича пояснила, что речь идет об английском, украинском, арабском и французском языках. Она подчеркнула, что ни одно мероприятие и ни один формат коммуникации не были запланированы на русском языке, поэтому после распоряжения министра никаких изменений в проект вносить не пришлось.
Она также сообщила, что после выхода распоряжения организация получила официальное письмо Министерства культуры с напоминанием о том, что использование русского языка не допускается и в проектах PMIF.
Среди проектов, упомянутых парламентским секретарем министерства, оказался также проект «Вечера танцев народов мира» общества Fon Stricka villa, получивший финансирование в размере 69 549 евро. Руководитель проекта Мартиньш Миелавс сообщил, что общение с представителями различных национальных общин во время мероприятий ведется на английском языке. По его словам, организация также получила письмо Министерства культуры с указанием не использовать русский язык, однако ему неизвестно, почему именно этот проект был публично упомянут среди других.
В то же время остаются проекты, в которых использование русского языка действительно предусматривалось. Так, проект общества Sadarbības platforma под названием «Культурные мосты: от чужого к своему», на который выделено 84 600 евро, предполагает работу с гражданами третьих стран на русском языке. Кроме того, в рамках проекта «Appendix — поворот к параллельным слоям» Латвийского центра современного искусства стоимостью 99 999 евро планировалось издать комиксы, в том числе на русском языке.
Также парламентский секретарь Министерства культуры упомянул проект «Социальный цирк» Рижского цирка по интеграции детей из третьих стран. На его реализацию выделено 99 023 евро, а проектная документация предусматривает коммуникацию на русском языке.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова публично отреагировал на распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса о применении государственного языка. В театре заявляют, что документ вступает в противоречие с уже действующими стратегическими документами, задачами, возложенными на учреждение государством, а также с миссией театра как площадки межкультурного диалога.