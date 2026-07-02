В Латвии отказались от русского языка в проектах по интеграции беженцев

В то же время остаются проекты, в которых использование русского языка действительно предусматривалось. Так, проект общества Sadarbības platforma под названием «Культурные мосты: от чужого к своему», на который выделено 84 600 евро, предполагает работу с гражданами третьих стран на русском языке. Кроме того, в рамках проекта «Appendix — поворот к параллельным слоям» Латвийского центра современного искусства стоимостью 99 999 евро планировалось издать комиксы, в том числе на русском языке.