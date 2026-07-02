Жители Латвии продолжают массово скупать новые автомобили. Что берут?

Как сообщает autoDNA.lv, в первом полугодии 2026 года в Латвии впервые были зарегистрированы 36 327 транспортных средств, что на 5 802, или 19%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 19 133 были приобретены у латвийских дилеров, а 17 194 ввезены из-за рубежа. Эти данные свидетельствуют об устойчивом восстановлении автомобильного рынка после пандемии и периода геополитической неопределённости.