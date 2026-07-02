Жители Латвии продолжают массово скупать новые автомобили. Что берут?
В 2025 году в Латвии было отмечен резкий рост (более чем на 31%) продаж новых автомобилей. В 2026 году бум продолжается.
Как сообщает autoDNA.lv, в первом полугодии 2026 года в Латвии впервые были зарегистрированы 36 327 транспортных средств, что на 5 802, или 19%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 19 133 были приобретены у латвийских дилеров, а 17 194 ввезены из-за рубежа. Эти данные свидетельствуют об устойчивом восстановлении автомобильного рынка после пандемии и периода геополитической неопределённости.
Ситуация на рынке
После нескольких непростых лет, отмеченных нарушением цепочек поставок из-за пандемии, ростом инфляции и цен на энергоносители, автомобильный рынок Латвии демонстрирует уверенное восстановление.
Особенно заметны различия между сегментами новых и подержанных автомобилей — как в предпочтениях покупателей, так и в их потребительском поведении.
Новые автомобили: рынок латвийских дилеров
Когда речь идёт о новых автомобилях, жители Латвии всё чаще доверяют местным дилерам. В первом полугодии 2026 года в стране впервые были зарегистрированы 19 133 новых транспортных средства, приобретённых у официальных дилеров, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Toyota остаётся безусловным лидером рынка с долей 16,5% — почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента. Популярность японского бренда объясняется надёжностью гибридных технологий и экономичностью. Самыми востребованными моделями стали Toyota Yaris Cross (858 автомобилей), RAV4 (694) и Corolla (692).
Немецкие бренды Volkswagen (12,3%) и BMW (7,9%) заняли второе и четвёртое места соответственно, а Škoda (9,8%) и Audi (7,0%) подтверждают, что чешские и немецкие автомобили по-прежнему пользуются высоким спросом.
Типы двигателей и тенденции
В сегменте новых автомобилей по-прежнему преобладают бензиновые двигатели — их доля составляет 55,4%. Доля дизельных автомобилей снизилась до 25%.
Совокупная доля гибридов (бензин + электродвигатель) и полностью электрических автомобилей уже превышает 17%, что свидетельствует о постепенном переходе покупателей к более экологичным видам транспорта.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия не стала возражать против запрета продавать в ЕС бензиновые и дизельные автомобили.