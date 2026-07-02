Исследование о том, как жители Латвии проводят отпуск, выявило одну неприятную тенденцию
Опрос показал, чтоб большинство жителей Латвии и во время отпуска продолжают... работать.
63% работающих жителей Латвии во время отпуска продолжают заниматься рабочими вопросами: 21% делают это регулярно, а 42% — время от времени. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого интернет-магазином 220.lv совместно с исследовательской компанией Norstat Latvija.
Согласно данным исследования, лишь 21% работающих жителей Латвии во время отпуска полностью отказываются от решения рабочих вопросов. Ещё 42% признаются, что возвращаются к работе время от времени, а 21% делают это регулярно. Ещё 16% опрошенных сообщили, что в настоящее время не работают по найму.
На вопрос о том, что больше всего помогает полностью отключиться от работы во время отпуска, 26% респондентов назвали путешествия или пребывание вне привычной среды. Для 14% важно, чтобы руководитель и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Ещё 17% считают, что им не нужны никакие особые внешние условия, чтобы полноценно расслабиться.
Реже в качестве важных факторов назывались возможность посвятить время своим хобби (7%), заранее переданные коллегам рабочие обязанности (7%), отключённые уведомления рабочей электронной почты и мессенджеров (6%), а также ограниченный доступ к рабочим системам (5%).
«Даже во время отпуска многим сложно полностью забыть о рабочих вопросах, из-за чего людям приходится постоянно балансировать между отдыхом и обязанностями. В то же время можно сделать вывод, что более тщательное планирование и установление чётких границ помогают повысить шансы на полноценный отдых, а важную роль в этом играют как путешествия, так и различные увлечения», — отмечают эксперты.