Исследование о том, как жители Латвии проводят отпуск, выявило одну неприятную тенденцию

На вопрос о том, что больше всего помогает полностью отключиться от работы во время отпуска, 26% респондентов назвали путешествия или пребывание вне привычной среды. Для 14% важно, чтобы руководитель и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Ещё 17% считают, что им не нужны никакие особые внешние условия, чтобы полноценно расслабиться.