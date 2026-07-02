Рига может вернуть паром в Стокгольм: переговоры с Tallink сдвинулись с места

Попытки вернуть линию предпринимались несколько раз. В 2022 году Tallink планировал снова запустить маршрут: сначала речь шла о начале апреля, затем открытие перенесли на июнь. Однако планы сорвались. Компания объясняла это низким спросом, геополитической неопределенностью после начала войны в Украине и резким ростом цен на топливо. Паром Isabelle, который должен был снова ходить между Ригой и Стокгольмом, вместо этого был передан эстонским властям для размещения украинских беженцев.