Рига может вернуть паром в Стокгольм: переговоры с Tallink сдвинулись с места
Министр экономики Виктор Валайнс в Таллине встретился с председателем правления AS Tallink Grupp, генеральным директором Пеэпом Ялакасом, чтобы обсудить восстановление регулярного паромного сообщения по маршруту Рига — Стокгольм.
Во время встречи стороны обсудили прежнее сотрудничество и оценили условия, необходимые для возобновления паромной линии. В ходе переговоров достигнут существенный прогресс: обе стороны договорились продолжить активную работу над решениями, которые позволили бы восстановить регулярное пассажирское и грузовое паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом.
«Восстановление паромной линии Рига — Стокгольм важно как для жителей и предпринимателей Латвии, так и для развития туристической отрасли. Сегодняшняя встреча подтверждает заинтересованность обеих сторон двигаться вперед, а достигнутый в переговорах прогресс позволяет с оптимизмом смотреть на возможности восстановления паромного сообщения», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнс.
Восстановление паромного сообщения между Ригой и Стокгольмом существенно улучшило бы международную связанность Латвии, способствовало бы развитию туризма, расширило бы возможности для предпринимателей и укрепило экономическое сотрудничество в регионе Балтии и Северных стран.
6 лет без паромов
Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом исчезло в марте 2020 года, когда из-за пандемии Tallink приостановил работу пассажирских судов Romantika и Isabelle на этом маршруте. Последние рейсы тогда еще позволили части пассажиров вернуться домой, но все дальнейшие отправления были отменены «до дальнейшего уведомления». С тех пор прямой регулярный морской маршрут между латвийской и шведской столицами так и не восстановился.
Попытки вернуть линию предпринимались несколько раз. В 2022 году Tallink планировал снова запустить маршрут: сначала речь шла о начале апреля, затем открытие перенесли на июнь. Однако планы сорвались. Компания объясняла это низким спросом, геополитической неопределенностью после начала войны в Украине и резким ростом цен на топливо. Паром Isabelle, который должен был снова ходить между Ригой и Стокгольмом, вместо этого был передан эстонским властям для размещения украинских беженцев.
Позже разговоры о восстановлении линии продолжались, но каждый раз упирались в экономику маршрута, доступность подходящего судна и инфраструктуру в Риге. Одной из проблем называли отсутствие полноценного действующего терминала: прежнее здание уже используется иначе, а для регулярного пассажирско-грузового сообщения нужен современный ro-pax-терминал. В январе сообщалось, что скорого возобновления маршрута ждать не стоит, хотя работа над возможными решениями продолжается.