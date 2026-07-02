Сотрудники LSM требуют вернуть исторические бренды Latvijas Televīzija и Latvijas Radio

"Если депутаты Сейма установят в законе, что Latvijas Televīzija и Latvijas Radio должны быть сохранены как бренды, воспримете ли вы это как допущенную вами ошибку и возьмете ли на себя ответственность - уйдете в отставку сами или придется ждать других процессов?" - обратился на встрече к руководству корреспондент службы новостей Давидс Фрейденфелдс. Председатель правления LSM Байба Зузена на это ответила, что закон есть закон, и если он будет принят, его придется выполнять. "Что касается моей ответственности и моей отставки - у нас есть Совет по электронным СМИ, который оценивает работу правления, насколько качественно или некачественно работает каждый его член или правление в целом, как выполняются или не выполняются задачи, которые перед ним поставлены. Это не вопрос сегодняшнего дня. Я не планирую уходить в отставку", - сказала Зузена.