Сотрудники LSM требуют вернуть исторические бренды Latvijas Televīzija и Latvijas Radio
Судьба брендов Latvijas Radio и Latvijas Televīzija оказалась под вопросом, а сотрудники, требующие вернуть любимые названия, получили от председателя правления LSM Байбы Зузене ответ.
Какова будет дальнейшая судьба исторических брендов Latvijas Radio и Latvijas Televīzija? Готово ли правление латвийского общественного СМИ (LSM) в случае необходимости признать ошибку и взять на себя ответственность? Это лишь несколько из множества вопросов, которые в среду, 1 июля, сотрудники LSM задавали председателю правления Байбе Зузене, сообщает Lsm.lv.
Встреча состоялась после того, как часть сотрудников общественного СМИ выступила с открытом письмом, призвав сохранить любимые в народе названия Latvijas Televīzija и Latvijas Radio наряду с брендом LSM. Единое латвийское общественное СМИ, или LSM, начало работу 1 января 2025 года. В разработке нового бренда LSM приняли участие не менее 90 сотрудников из различных редакций и структур.
"Если депутаты Сейма установят в законе, что Latvijas Televīzija и Latvijas Radio должны быть сохранены как бренды, воспримете ли вы это как допущенную вами ошибку и возьмете ли на себя ответственность - уйдете в отставку сами или придется ждать других процессов?" - обратился на встрече к руководству корреспондент службы новостей Давидс Фрейденфелдс. Председатель правления LSM Байба Зузена на это ответила, что закон есть закон, и если он будет принят, его придется выполнять. "Что касается моей ответственности и моей отставки - у нас есть Совет по электронным СМИ, который оценивает работу правления, насколько качественно или некачественно работает каждый его член или правление в целом, как выполняются или не выполняются задачи, которые перед ним поставлены. Это не вопрос сегодняшнего дня. Я не планирую уходить в отставку", - сказала Зузена.
Не менее важным был и вопрос о том, готово ли правление к каким-либо компромиссам с сотрудниками. Председатель правления ответила на этот вопрос утвердительно, отметив, что все еще можно дискутировать по таким вопросам, как использование исторических брендов при обращении к интервьюируемому или сохранение вывесок на зданиях общественного СМИ.