Покупателям советуют смотреть в чеки: сниженный НДС на продукты применяют не везде

Следующим стал расположенный неподалеку магазин Top!. Процедура была такой же. Но на кассе выяснилось, что к молоку все еще применена прежняя ставка НДС — 21%. Об этом сообщили заведующей магазином, и цену в системе обновили. Позже, при повторной покупке того же молока, все уже было в порядке — цена снизилась.