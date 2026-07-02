Лето берет паузу: в пятницу Латвию накроют облака, дожди и сильный ветер

В ночь на пятницу облачность усилится, и во второй половине ночи до Латвии дойдет зона осадков. В западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами образуются грозовые тучи. Местами на востоке сгустится туман, дымка, ухудшится видимость. Ветер будет преимущественно слабым, на орском побережье скорость юго-западного, западного ветра составит порывами до 15 метров в секунду. Воздух остынет до +12, +17 градусов.