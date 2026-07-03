Эксперты: дома в Латвии настолько изветшали, что большинству жителей уже не избежать крупных расходов
Согласно различным исследованиям, около 86% жилых зданий в Латвии были построены до 1990 года. Это означает, что значительная часть жилого фонда уже достигла возраста, когда необходимы серьёзные вложения в поддержание строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций и повышение энергоэффективности.
«Сегодня многие жилые дома достигли той стадии, когда косметического ремонта уже недостаточно. Чтобы сохранить безопасность и стоимость здания, необходим системный подход — регулярные технические обследования, своевременная замена инженерных коммуникаций и долгосрочное финансовое планирование», — отмечают эксперты Civinity Mājas.
Реновация не успевает за старением
Ситуацию наглядно отражает статистика реновации. В Латвии насчитывается более 39 500 многоквартирных жилых домов, из которых как минимум 26 600 нуждаются в восстановительных работах. При этом полностью отремонтирована лишь небольшая часть зданий.
Это означает, что жилой фонд продолжает стареть значительно быстрее, чем обновляется. Более половины многоквартирных домов в Латвии были построены 40–50 лет назад, и во многих из них до сих пор используются первоначальные системы отопления, водоснабжения и канализации.
Каждый год откладываемые решения приводят к росту расходов. Небольшие технические неисправности со временем превращаются в серьёзные повреждения, устранение которых требует значительно больших финансовых затрат.
«Если необходимые ремонтные работы откладываются на годы, проблемы становятся не только сложнее, но и значительно дороже. Своевременные инвестиции в содержание здания почти всегда обходятся дешевле, чем устранение последствий аварий», — подчёркивают специалисты.
Энергоэффективность — это не только более низкие счета
Хотя энергоэффективность чаще всего связывают со снижением расходов на отопление, её преимущества гораздо шире. Энергоэффективное здание — это более безопасное, долговечное и комфортное место для жизни.
Кроме того, обновление зданий положительно влияет и на стоимость недвижимости. Отремонтированные дома становятся более привлекательными как для нынешних жителей, так и для потенциальных покупателей, одновременно снижая риск технических аварий.