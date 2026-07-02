В Юрмале продается элитная вилла - обладатель международной архитектурной премии

Согласно данным Земельной книги, с июля 2003 года владельцем участка, а позднее и построенного на нем дома является дизайнер Гуна Эглите - она принимала непосредственное участие в разработке проекта вместе с Майнхардом фон Герканом. Строительство виллы велось с 2005 по 2007 год, а в эксплуатацию здание было введено в 2011 году. В июне 2023 года Министерство культуры Латвии включило Villa Guna в список охраняемых государством памятников культуры.