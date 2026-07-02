В Юрмале продается элитная вилла - обладатель международной архитектурной премии
В Юрмале выставили на продажу уникальную виллу, признанную памятником культуры и удостоенную престижной международной архитектурной премии. Стоимость элитной недвижимости владельцы предпочли не раскрывать.
В Юрмале выставили на продажу Villa Guna — знаменитую резиденцию, спроектированную всемирно известным немецким архитектором Майнхардом фон Герканом. В состав недвижимости входит земельный участок площадью 1790 квадратных метров и расположенный на нем четырехэтажный жилой дом площадью 404 квадратных метра.
Согласно данным Земельной книги, с июля 2003 года владельцем участка, а позднее и построенного на нем дома является дизайнер Гуна Эглите - она принимала непосредственное участие в разработке проекта вместе с Майнхардом фон Герканом. Строительство виллы велось с 2005 по 2007 год, а в эксплуатацию здание было введено в 2011 году. В июне 2023 года Министерство культуры Латвии включило Villa Guna в список охраняемых государством памятников культуры.
В компании Latio отмечают, что сразу после завершения строительства резиденция была удостоена престижной международной архитектурной премии The Chicago Athenaeum. Эта награда считается одной из самых авторитетных в мире в области современной архитектуры и дизайна и подтверждает международную значимость проекта.
Ландшафтный дизайн территории разработал итальянский архитектор Марко Бей, а концепцию архитектурного освещения создали специалисты итальянской компании Metis Lighting.
В особняке оборудована SPA-зона с крытым бассейном, имеется просторная терраса на крыше, а также 15-метровая смотровая башня. Вилла располагает тремя спальнями и пятью санузлами.