В Латвии нашли специфическую отрасль, у работников которой средняя зарплата достигла почти 3000 евро

Согласно отчёту, отрасль достигла стадии зрелости. Впервые за восемь лет число работников перестало заметно расти, однако это свидетельствует не об остановке развития, а о переходе к выполнению более сложной и высокооплачиваемой работы. Всё чаще расположенные в Латвии центры становятся центрами компетенций, из которых управляются глобальные процессы международных компаний.