В Латвии нашли специфическую отрасль, у работников которой средняя зарплата достигла почти 3000 евро
Как сообщает Ассоциация отрасли международных бизнес-услуг, размещённые в Латвии центры международных бизнес-услуг в 2025 году обеспечивали работой более 20 тысяч сотрудников. Средняя заработная плата в отрасли составила 2728 евро, что примерно в 1,5 раза превышает средний уровень по стране.
Согласно отчёту, отрасль достигла стадии зрелости. Впервые за восемь лет число работников перестало заметно расти, однако это свидетельствует не об остановке развития, а о переходе к выполнению более сложной и высокооплачиваемой работы. Всё чаще расположенные в Латвии центры становятся центрами компетенций, из которых управляются глобальные процессы международных компаний.
Отрасль в цифрах
- 57 центров и 20 069 сотрудников (2025 год). Рост численности работников составил всего 0,63%, тогда как в предыдущие годы он достигал 5–7%, а в 2019 году — даже 10%.
- В 2025 году отрасль перечислила в государственный бюджет 345 миллионов евро налогов.
- Доля молодых специалистов сократилась с 28% в 2019 году до 13% в 2025 году, тогда как доля опытных специалистов и экспертов выросла с 18% до 31%.
- 52% компаний отрасли планируют в течение пяти лет достичь высокого уровня автоматизации — более 70% процессов будут автоматизированы.
- Средняя заработная плата составляет 2728 евро — примерно в полтора раза выше средней по Латвии.
- 52% центров работают в стране уже десять лет и более. Новым участником отрасли в 2026 году стала компания Epson Latvia.
Численность работников стабилизировалась
В 2025 году число занятых в отрасли увеличилось лишь на 0,63%, тогда как в предыдущие годы ежегодный рост составлял 5–7%, а ранее достигал даже 10%.
Это не означает прекращения развития, а отражает перераспределение ресурсов: в компаниях, которые расширяли команды, численность персонала выросла в среднем на 18%, тогда как в центрах, сокращавших штат, число сотрудников уменьшилось в среднем на 12%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что не самый высокопоставленный чиновник Минздрава Латвии удивил размером своей зарплаты.