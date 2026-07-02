Премьер-министр негодует: хакер 11 дней оставался незамеченным в системе Latvijas Valsts meži

В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало LVM, не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с LVM, да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляло координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления.