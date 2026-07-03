Фарфоровая империя Кузнецовых: как Рига потеряла завод, чьи сервизы стояли почти в каждом доме

У советских рижских сервизов была особая судьба. Они были массовыми, но при этом не воспринимались как совсем обычная посуда. Чашки и кофейники часто стояли не на кухонной полке, а в стенке за стеклом. Их берегли от детей, от случайных гостей, от будней. Они были частью ритуала: день рождения, Новый год, приезд родственников.