Фарфоровая империя Кузнецовых: как Рига потеряла завод, чьи сервизы стояли почти в каждом доме
В старых рижских квартирах их до сих пор находят в сервантах: чашки с тонкой золотой каймой, сахарницы с потертыми ручками, кофейники, которые доставали «для гостей», и тарелки, которые пережили несколько переездов, ремонт, смену эпох и стран. Одни называли это просто «рижским фарфором», другие — «Кузнецовым», даже если вещь была уже советского времени и на донышке стояло клеймо Рижского фарфорового завода. За этой привычной домашней посудой стоит история почти на полтора века.
Фарфор, который начинался не как роскошь
История рижского фарфора началась в 1841 году, когда Сидор Кузнецов основал в Риге первую в Балтии фарфорово-фаянсовую фабрику. Ее построили в Кенгарагсе, на землях бывшей Дрейлиньской мызы. В первые годы предприятие выпускало не фарфор, а полуфаянсовые изделия; производство фарфора началось только в 1851 году, после строительства двух новых цехов.
Почему именно Рига? Это был не случайный выбор. Растущий порт давал возможности для экспорта, а Лифляндия была сравнительно терпимой к старообрядцам — важный фактор для семьи Кузнецовых, происходившей из старообрядческой предпринимательской среды.
Фарфор в середине XIX века был не просто красивой посудой. Это была индустрия, связанная с торговлей, сырьем, транспортом и вкусами быстро растущего городского общества. Рига в то время превращалась в крупный промышленный центр, и фабрика Кузнецова стала частью этой новой городской экономики.
Кенгарагс как фарфоровый поселок
Сегодня Кенгарагс у многих ассоциируется с многоэтажками, набережной Даугавы и торговыми центрами. Но когда-то это был рабочий мир фабрики: корпуса, цеха, склады, жилье, заводская повседневность.
Работники фабрики жили компактно в районе нынешнего Кенгарагса: рабочие — в барачного типа домах, служащие — в отдельных зданиях. У многих были огороды, домашний скот и птица. Рабочая смена длилась 10 часов, а обеденный перерыв — целых четыре часа, чтобы люди могли восстановить силы. В горячих цехах работники надевали ватники и шапки-ушанки, спасаясь не от холода, а от жара.
От Сидора к Матвею: фарфоровая империя
После смерти Сидора Кузнецова управление производством в 1864 году перешло к его сыну Матвею Кузнецову. При нем предприятие несколько раз меняло название и становилось частью более широкой кузнецовской промышленной системы. В 1872 году оно получило название «Товарищество фарфоровой и фаянсовой посуды М. С. Кузнецова», а позже вошло в сеть предприятий, связанных с кузнецовским производством.
К началу XX века это уже была крупная фабрика. По данным краеведческого ресурса Cita Rīga, в 1908 году здесь изготовили более 22,3 млн керамических изделий, а в 1913 году на рижской фабрике работали 2650 человек. Продукция продавалась не только на местном рынке, но и шла на экспорт — на запад и восток.
Фабрика закупала сырье не только в Российской империи, но и в Германии, Голландии, Франции и других странах. Это показывает, что рижский фарфор с самого начала был не закрытым локальным производством, а частью международной торговой и промышленной сети.
Первая мировая: фабрика без оборудования
Первая мировая война стала для предприятия катастрофой. В 1915 году, когда фронт приближался к Риге, фабрику эвакуировали в Россию. По сути, вывезли все оборудование, которое можно было вывезти. После революции 1917 года рижская фабрика оказалась единственной из кузнецовских, которая не была национализирована большевиками, потому что находилась уже вне Советской России. Но от предприятия в Риге остались почти пустые корпуса.
После эвакуации на полах цехов чудом сохранилась часть продукции. Ее смогли расписать и продать, а полученные деньги помогли возрождать производство.
В 1920 году фабрика Кузнецова в Риге снова начала работу, а в 1922 году было зарегистрировано акционерное общество «М. С. Кузнецов» — фабрика фарфоровых, фаянсовых и глиняных изделий.
Межвоенная Латвия: фарфор как предмет престижа
В 1920-1930-е годы рижский фарфор стал не просто промышленным товаром, но и частью культурной жизни. На фабрике работали кружки, библиотека, проходили литературные вечера, были футбольная и волейбольная команды. Представители семьи Кузнецовых — Николай и Георгий — были известными в Латвии теннисистами.
В 1932 году часть акций Кузнецовы продали Мартиньшу Калниньшу, который стал председателем правления акционерного общества. В 1935 году предприятие закончило год с прибылью в 10 тысяч латов. В том же десятилетии произошел эпизод, который хорошо показывает статус рижского фарфора: латвийский посланник в Брюсселе подарил королю Бельгии кофейный сервиз, изготовленный на фабрике Кузнецова по эскизам Романа Суты.
В 1920-1930-е годы в Риге активно развивался художественный фарфор. На выставке «Рижский художественный фарфор. 1925-1940» были представлены работы из коллекций Латвийского национального художественного музея, Рижского музея фарфора и частных собраний. Отдельно подчеркивалось, что наследие мастерской Baltars и лучшие работы фабрик Кузнецова и Ессена отражают не только декоративное искусство, но и городскую культуру Риги 1920-1930-х годов.
Именно в 1930-е годы фабрика Кузнецова теснее начала сотрудничать с профессиональными художниками, что помогало улучшать художественный уровень массовой продукции.
1940 год: национализация и новая жизнь под другим именем
В 1940 году, после советской оккупации Латвии, акционерное общество «М. С. Кузнецов» было национализировано. Сначала предприятие включили в силикатный промышленный трест как «Рижскую керамическую фабрику», затем переименовывали: в сентябре 1940 года — в «Красную звезду», в октябре — снова в «Рижскую керамическую фабрику». Во время немецкой оккупации здесь в основном производили глиняную посуду и немного фарфора, а фаянс прекратили делать. В 1946-1947 годах предприятие получило название Рижской фарфорово-фаянсовой фабрики.
После войны производство восстанавливали постепенно: не хватало оборудования, рабочих рук, нормальных условий. Но именно советский период сделал рижский фарфор массовым предметом домашнего быта.
Как «Кузнецов» стал «рижским фарфором»
Здесь важно не перепутать эпохи. Классическая Кузнецовская фабрика — это предприятие, существовавшее до национализации 1940 года. Но в повседневной памяти многие продолжали называть «Кузнецовым» и более поздний рижский фарфор, потому что советский завод вырос из этой же промышленной традиции.
В 1963 году бывшую фабрику Кузнецова объединили с Рижской фарфоровой фабрикой, которая происходила от фабрики Якоба Карла Ессена, основанной в 1886 году. Объединенное предприятие получило название Рижского фарфорово-фаянсового завода. Кенгарагская площадка на тогдашней улице Маскавас, 257 стала первым участком и специализировалась на повседневной посуде, обеденных, чайных и частично кофейных сервизах. Мангальсальская / Милгрависская линия, связанная с бывшей фабрикой Ессена, стала вторым участком и больше занималась более нарядным фарфором: кофейными сервизами, тонкостенным фарфором, комплектами и сувенирами. В 1968 году производство фаянса прекратили, и предприятие стало называться Рижским фарфоровым заводом.
Сервиз как семейная реликвия
У советских рижских сервизов была особая судьба. Они были массовыми, но при этом не воспринимались как совсем обычная посуда. Чашки и кофейники часто стояли не на кухонной полке, а в стенке за стеклом. Их берегли от детей, от случайных гостей, от будней. Они были частью ритуала: день рождения, Новый год, приезд родственников.
На рижских заводах название обычно давали форме сервиза, а рисунок или деколь могли повторяться на разных формах. Многие заводские названия рисунков не сохранились, поэтому народ придумывал свои названия — и продолжает делать это до сих пор.
«Аусма»: ответ старой фабрики
Один из ярких примеров советского рижского фарфора — кофейный сервиз «Аусма». До 1963 года в Риге еще существовали два независимых фарфоровых производства: Рижская фарфоровая фабрика, бывшая фабрика Ессена, и Рижская фарфорово-фаянсовая фабрика, бывшая фабрика Кузнецова. В 1950-е годы продукцию бывшей кузнецовской линии критиковали за устаревшие формы, слабый цвет и качество. Ответом стал сервиз «Аусма», созданный художницей Анастасией Зументе и выпущенный в 1960 году.
«Аусма» была уже вещью нового времени: выразительный силуэт, большие плоскости, удобные для декора, стремление к единству формы и деталей. По некоторым данным, сервиз выпускали до 1968 года, а вариантов отделки у него было особенно много: от яблоневых цветов до сирени и более современных шелкографических деколей.
Так рижский фарфор пытался говорить на языке эпохи: меньше тяжеловесности, больше современного производственного дизайна.
1950-1960-е: когда фарфор стал дизайном
Послевоенные десятилетия изменили рижский фарфор. На первый план вышли формы, авторы, художники, производственные технологии. В Риге работали дизайнеры и художники, чьи имена сегодня снова вспоминают музеи: Анатолий Травников, Зина Улсте, Левон Агаджанян, Ольга Селезнева, Тамара Мейя-Буковска, Беатрисе Карклиня и другие.
Рижские формы повлияли даже на Эстонию: многие дизайны использовались как заготовки в таллинской мастерской росписи фарфора, и уже с местными декоративными решениями попадали в эстонские дома.
Миллионы предметов — и один разбитый кофейник
Масштабы производства были огромными. По данным Cita Rīga, в 1980-е годы предприятие выпускало более 200 видов фарфоровых изделий, а в 1986 году было произведено 35,4 млн изделий.
Но в домашних историях эти миллионы сжимаются до одного предмета: чашки с трещиной, блюдца без пары, кофейника, у которого давно откололся носик. Рижский фарфор стал таким массовым именно потому, что его не только покупали, но и проживали. Он участвовал в семейных праздниках, кухонных разговорах, гостевых воскресеньях, первых квартирах, переездах из коммуналок в отдельное жилье.
Конец фабрики и жизнь после
После восстановления независимости Латвии Рижский фарфоровый завод распался на исторические участки. Кенгарагское предприятие получило название A/S Rīgas porcelāns, но в 1997 году обанкротилось. После 2010 года производство на территории бывшей фабрики полностью прекратилось, а в 2013-2014 годах заводские здания снесли, кроме дымовых труб. В 2016 году на этой территории начали строить многофункциональный торговый центр Akropole.
Так промышленный пейзаж исчез. Но фарфор остался — в музеях, частных коллекциях, антикварных магазинах и домашних сервантах.
Сегодня Рижский музей фарфора хранит самую широкую коллекцию промышленно произведенного рижского фарфора. В его экспозиции представлены изделия фабрики Сидора Кузнецова, фабрики Якоба Ессена, Рижского фарфорового завода и авторские работы художников.
А интерес к Кузнецову снова растет: выставки, коллекции, каталоги, частные собрания возвращают этим вещам не только ностальгическую, но и историческую ценность.