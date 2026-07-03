Дорогие наши метры: по скорости роста цен на жилье Латвия опередила многие государства ЕС

Среди государств-членов, по которым имеются данные, в первом квартале 2026 года только в одной стране было зафиксировано годовое снижение цен на жильё, тогда как в 25 странах цены выросли. Снижение отмечено в Финляндии (-2,0%), а самые высокие темпы роста зарегистрированы в Португалии (+17,8%), Болгарии (+14,8%) и Словакии (+14,4%).