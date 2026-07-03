Дорогие наши метры: по скорости роста цен на жилье Латвия опередила многие государства ЕС
В первом квартале 2026 года цены на жильё, согласно индексу цен на жильё (House Price Index), выросли на 4,7% в странах еврозоны и на 5,1% в Европейском союзе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом разрезе в Латвии отмечен высокий рост цен.
В четвёртом квартале 2025 года рост составлял соответственно 5,1% и 5,4%. Об этом сообщает статистическое управление Европейского союза Eurostat.
По сравнению с четвёртым кварталом 2025 года в первом квартале 2026 года цены на жильё увеличились на 1,0% в еврозоне и на 1,2% в ЕС.
Среди государств-членов, по которым имеются данные, в первом квартале 2026 года только в одной стране было зафиксировано годовое снижение цен на жильё, тогда как в 25 странах цены выросли. Снижение отмечено в Финляндии (-2,0%), а самые высокие темпы роста зарегистрированы в Португалии (+17,8%), Болгарии (+14,8%) и Словакии (+14,4%).
Латвия тоже показала завидный рост - жилье подорожало за год на 10,9%. Это седьмой самый высокий результат в ЕС.
По сравнению с предыдущим кварталом цены снизились в четырёх странах ЕС и выросли в двадцати двух. Снижение было зарегистрировано в Бельгии и Финляндии (по -0,8%), Франции (-0,6%) и Венгрии (-0,5%). Самый значительный квартальный рост цен наблюдался в Болгарии (+6,2%), Португалии (+3,8%) и Словакии (+3,6%).
В Латвии за квартал жилье подорожало довольно скромно - на 1,2%.