Один ученик подал аж 80 заявок: в Риге стартовало зачисление в 10-е классы. Какие школы лидируют по набору?

Из общего числа поступающих 560 человек подали только одну заявку на какую-либо образовательную программу. В свою очередь, 89,5% претендентов отправили запросы более чем в одну школу, 28,7% подали как минимум 10 заявок, а один будущий десятиклассник умудрился подать сразу 80 заявлений.