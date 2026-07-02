Один ученик подал аж 80 заявок: в Риге стартовало зачисление в 10-е классы. Какие школы лидируют по набору?
В среду, 2 июля, началась рассылка приглашений претендентам на зачисление в 10-е классы рижских учебных заведений на 2026/2027 учебный год. Первые приглашения уже подтверждены, и учащиеся зачислены в выбранные школы, что подтверждает: процесс поступления продвигается быстрыми темпами, а электронная система работает успешно, сообщает Рижская дума.
В этом году на поступление в 10-е классы столичных учебных заведений подали заявки 5332 претендента. Всего был получен 41 581 запрос — это в среднем 785 заявок на одно учебное заведение.
По количеству приглашенных учеников на первом месте находится Рижская государственная классическая гимназия, за ней следуют Рижская государственная Агенскалнская гимназия, Рижская государственная 1-я гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия и Рижская государственная 3-я гимназия.
Из общего числа поступающих 560 человек подали только одну заявку на какую-либо образовательную программу. В свою очередь, 89,5% претендентов отправили запросы более чем в одну школу, 28,7% подали как минимум 10 заявок, а один будущий десятиклассник умудрился подать сразу 80 заявлений.
В общей сложности поступающие выбирали среди 146 различных направлений обучения. Наибольший интерес вызывают математика, естественные науки и другие STEM-направления. Самой востребованной образовательной программой стало математическое, англоязычное и естественно-научное направление Рижской государственной 1-й гимназии. Далее следуют общеобразовательное и математическое направления Рижской государственной 2-я гимназии. Также среди самых популярных оказались: направление естественных наук и европейских исследований Рижской английской гимназии, общеобразовательное направление Рижского французского лицея, а также общеобразовательные направления Рижской 64-й средней школы и Рижской Тейкской средней школы.
Рижское самоуправление призывает родителей и будущих старшеклассников после получения приглашения не откладывать принятие решения до окончания 72-часового срока. Своевременное подтверждение или отклонение приглашения позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение на выбранную программу.
Были выявлены отдельные случаи, когда в заявках указывался ошибочный адрес электронной почты — в таких ситуациях школы свяжутся с заявителями лично. Также жителей призывают проверить точность указанной контактной информации на портале latvija.gov.lv.
В случае возникновения вопросов просьба звонить по единому информационному телефону самоуправления: 1201.