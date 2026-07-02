Первые жертвы новой велодорожки в Калнгале - строительство еще не закончилось, а животные уже гибнут. ВИДЕО
Новый веломаршрут в Калнгале, который должен был повысить безопасность, вызвал волну критики. Активисты заявляют о гибели животных, а местные жители жалуются, что теперь даже не могут попасть в лес рядом со своими домами.
Латвийский политик и общественный деятель Эдгар Дарзниекс опубликовал видео, в котором рассказал о проблемах, возникших после установки металлических защитных барьеров вдоль строящейся велодорожки в Калнгале. По его мнению, новая инфраструктура создала препятствия не только для диких животных, но и для местных жителей.
Дарзниекс показал на видео погибшую косулю и заявил, что это уже первая жертва нового проекта. «Велодорожку еще даже не закончили строить, а уже появились первые погибшие».
По словам активиста, металлические ограждения должны защищать велосипедистов от автомобилей, хотя между дорогой и велодорожкой уже имеется глубокая канава. «Поставили металлические защитные барьеры, чтобы защитить велосипедистов от машин и наоборот, хотя между ними уже есть канава. Вряд ли велосипедист сможет через нее выехать на шоссе, да и автомобиль тоже».
Дарзниекс утверждает, что косули регулярно переходят дорогу между лугом и лесом, где находится их естественная среда обитания. Однако теперь, по его словам, животные оказываются заблокированы.
«Косуля бежала с луга в лес, где она живет, но не смогла преодолеть ограждение. Оно такое, что его нельзя ни перепрыгнуть, ни пролезть снизу».
По словам активиста, столкнувшись с препятствием, животные разворачиваются обратно на проезжую часть, где оказываются под колесами автомобилей.
Он также обращает внимание, что на этом участке уже установлен дорожный знак, предупреждающий о возможном выходе диких животных. «Как вообще можно было представить, что животные перестанут переходить здесь из луга в лес?»
По мнению Дарзниекса, ситуация особенно опасна на повороте дороги. «Если косуля или более крупное животное неожиданно выбежит обратно на дорогу именно здесь, водитель может просто не успеть среагировать».
«До леса десять метров, но попасть туда невозможно»
Во время съемки Дарзниекс поговорил с местным жителем Александром, дом которого находится рядом с новой велодорожкой.
Мужчина рассказал, что его семья живет здесь уже более ста лет и всегда свободно ходила через дорогу к лесу и морю. «Мы всегда ходили к морю и в лес. Теперь такой возможности у нас вообще нет». По его словам, проблема касается не только прогулок. «Мы даже не можем попасть на саму велодорожку, чтобы доехать на велосипеде до магазина».
Александр говорит, что теперь единственный вариант — перелезать через бордюр, пролезать под ограждением или идти вдоль оживленного шоссе.
«Теперь приходится либо лезть под ограждением, либо карабкаться через него, либо идти по обочине шоссе. Это опасно. А на велосипеде вообще невозможно».
Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи разделились во мнениях. Многие поддержали активиста и резко раскритиковали проектировщиков.
Одна из пользователей написала: «Какой-то кошмар! Неужели никто не может остановить это безумие? Для чего вообще нужен этот бордюр?» Другая жительница отметила, что не понимает, почему для домов, расположенных рядом с велодорожкой, не предусмотрели удобные выезды.
«Интересно, почему для жителей домов не предусмотрен выезд? Они ведь теперь вообще никуда не могут попасть на своих велосипедах».
Некоторые пользователи считают, что подобные ошибки становятся заметны только после начала эксплуатации объекта. «На бумаге все проекты выглядят правильно и красиво. Но в реальности возникает множество ошибок, из-за которых будут пострадавшие».
При этом не все согласились с выводами Дарзниекса. Некоторые комментаторы напомнили, что косули способны перепрыгивать подобные ограждения, а один из пользователей обратил внимание, что на видео, вероятно, показано одно и то же животное, снятое с разных ракурсов, хотя создается впечатление, будто речь идет о двух разных косулях.