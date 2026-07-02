Первые жертвы новой велодорожки в Калнгале - строительство еще не закончилось, а животные уже гибнут. ВИДЕО

Мужчина рассказал, что его семья живет здесь уже более ста лет и всегда свободно ходила через дорогу к лесу и морю. «Мы всегда ходили к морю и в лес. Теперь такой возможности у нас вообще нет». По его словам, проблема касается не только прогулок. «Мы даже не можем попасть на саму велодорожку, чтобы доехать на велосипеде до магазина».