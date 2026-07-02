Минздрав ЛР предупредили о том, что многие жители Латвии могут остаться без своих лекарств

«Доступность медицинской помощи для жителей Латвии с каждым днём становится всё более критической. В период с 2022 по 2025 год из списка компенсируемых лекарств были исключены 553 препарата. Исследования также показывают, что в пяти наиболее распространённых группах лекарств пациентам в Латвии доступно меньше препаратов, чем в других странах Европы, и даже меньше, чем в соседних государствах. Это означает, что во многих случаях возможности лечения в Латвии изначально более ограничены.