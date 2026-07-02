Цены на топливо в Латвии резко упали за неделю: дизель подешевел на 6,3%

Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению влияния цен на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Сниженную акцизную ставку планировалось применять до 30 июня этого года, однако 8 июня коалиционные партии договорились сохранить ее до конца года.