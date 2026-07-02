Цены на топливо в Латвии резко упали за неделю: дизель подешевел на 6,3%
Топливо в Латвии за неделю подешевело сразу на несколько центов — дизель потерял 6,3%, бензин — 3,9%. Но радоваться рано.
Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,3%, а средняя цена бензина 95-й марки - на 3,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
Согласно этим данным, литр 95-го бензина на неделе с 22 по 29 июня стоил в Латвии в среднем 1,727 евро. Неделей ранее средняя цена бензина составляла 1,797 евро за литр.
Средняя цена дизтоплива на прошлой неделе составила 1,674 евро за литр, тогда как неделей ранее - 1,786 евро за литр.
На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть с неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена на бензин 95-й марки была выше на 14,6%, а средняя цена дизтоплива - на 12,3%.
Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению влияния цен на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Сниженную акцизную ставку планировалось применять до 30 июня этого года, однако 8 июня коалиционные партии договорились сохранить ее до конца года.
Рекордная цена на дизельное топливо была достигнута в этом году на неделе с 6 по 12 апреля - 2,12 евро за литр. Рекорд средней цены на 95-й бензин был достигнут в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня - 2,104 евро за литр.