Век Европы не видать: вслед за Латвией страны ЕС одна за другой ужесточают выдачу виз россиянам
Визовый центр Франции в России с 15 июля прекращает принимать заявления на шенгенские визы от третьих лиц, не являющихся близкими родственниками заявителя. Об этом сообщают российские СМИ.
Согласно новым правилам визового центра Франции, подать документы смогут только сам заявитель, родители или опекуны от имени детей младше 18 лет, а также супруги, дети и родители при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих родство, — но лишь в том случае, если заявитель уже проходил процедуру биометрии в течение последних 59 месяцев. При этом анкету необходимо подписывать лично, а биометрия обязательна для всех заявителей старше 12 лет.
Франция стала четвертой страной Евросоюза, ужесточившей визовые правила для россиян за последнее время. Ранее испанский визовый центр увеличил сроки рассмотрения заявлений до 45 дней, а итальянский оператор — до 60 дней. Кроме того, с 29 июня Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. При этом ранее Венгрия оставалась для россиян одной из самых удобных стран для получения шенгенской визы: документы рассматривались в течение 15 рабочих дней, а запись была доступна даже на ближайшие даты.
Ужесточение визовых правил происходит на фоне общеевропейской дискуссии о введении запрета на въезд для россиян. Как ранее сообщал Otkrito.lv, группа европейских стран, в том числе Латвия, призвала Еврокомиссию ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Похоже, это давление приносит результаты. Франция, например, считалась одним из самых либеральных государств ЕС по отношению к российском туризму .