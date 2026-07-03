Век Европы не видать: вслед за Латвией страны ЕС одна за другой ужесточают выдачу виз россиянам

Франция стала четвертой страной Евросоюза, ужесточившей визовые правила для россиян за последнее время. Ранее испанский визовый центр увеличил сроки рассмотрения заявлений до 45 дней, а итальянский оператор — до 60 дней. Кроме того, с 29 июня Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. При этом ранее Венгрия оставалась для россиян одной из самых удобных стран для получения шенгенской визы: документы рассматривались в течение 15 рабочих дней, а запись была доступна даже на ближайшие даты.