Ректор получает 20 000 евро, а учитель - 1800: разрыв в зарплатах латвийских ВУЗов бьет рекорды

Эстония уже много лет считается одним из лидеров высшего образования в Балтии, однако зарплаты ректоров ее вузов значительно скромнее, чем в Латвии. Годовая зарплата ректора Тартуского университета составляет около 78 тысяч евро, или примерно 6500 евро в месяц. Ректор Таллиннского университета получает около 75 тысяч евро в год, а заработок ректора Таллиннского технологического университета составляет 86 400 евро в год, или 7200 евро в месяц. При этом профессора вузов в Эстонии могут зарабатывать до 5000 евро в месяц, поэтому разрыв в оплате труда между руководством и академическим персоналом не является столь драматичным, как в Латвии. Информация о зарплатах ректоров литовских вузов доступна меньше, однако в условиях конкурса на должность ректора Литовского университета наук о здоровье была указана месячная зарплата в размере 9400 евро. Это тоже значительно ниже, чем вознаграждение ректоров крупнейших латвийских вузов.