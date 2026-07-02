Ректор получает 20 000 евро, а учитель - 1800: разрыв в зарплатах латвийских ВУЗов бьет рекорды
Учитель — 1800 евро в месяц. Ректор — 21 725. Пока преподаватели ждут прибавки в 143 евро, руководители латвийских вузов зарабатывают в разы больше своих эстонских и литовских коллег. И, в отличие от зарплат учителей, свои оклады ректоры назначают себе сами.
В то время как большая часть латвийских учителей за одну полную рабочую ставку в среднем получает в месяц чуть более 1800 евро брутто, а в полицейском колледже лектору предлагается работа на полную ставку за 1690 евро брутто, оплата труда ректоров крупнейших латвийских вузов входит в совершенно другую категорию зарплат, сообщает Diena.
Декларация ректора Латвийского университета Гундарса Берзиньша за 2025 год еще не обнародована, но, например, в декабре 2025 года он получил 21 725 евро. Тем временем ректор Рижского университета имени Страдиня Айгарс Петерсонс в 2025 году заработал в вузе 194 779,02 евро, то есть в среднем 16 231,59 евро в месяц. Ректор Рижского технического университета Талис Юхна в 2025 году получил в вузе 141 250,48 евро, или 11 770,83 евро в месяц.
Вопрос о высоких зарплатах ректоров регулярно поднимается в публичном пространстве уже несколько лет, однако это пока не привело к существенным изменениям и оценке эффективности их работы. В отличие от зарплат учителей и академического персонала, которые регулируются правилами Кабинета министров, зарплаты ректоров определяют сами вузы.
На практике это означает, что размер вознаграждения утверждают органы управления вузов, существенное влияние на которые оказывает и их руководство. В то же время зарплаты академического персонала по-прежнему зависят от возможностей госбюджета.
Если необходимое финансирование будет найдено, с 2027 года они могут увеличиться на 5,75%. Это означает, что преподаватель, который сейчас получает, например, 2500 евро в месяц брутто, после повышения заработает на 143,75 евро больше.
В феврале этого года на проблему несоразмерности зарплат обратила внимание председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. По ее мнению, разница между зарплатами руководства вузов и рядовых преподавателей стала несоразмерной и в долгосрочной перспективе угрожает качеству высшего образования.
Эстония уже много лет считается одним из лидеров высшего образования в Балтии, однако зарплаты ректоров ее вузов значительно скромнее, чем в Латвии. Годовая зарплата ректора Тартуского университета составляет около 78 тысяч евро, или примерно 6500 евро в месяц. Ректор Таллиннского университета получает около 75 тысяч евро в год, а заработок ректора Таллиннского технологического университета составляет 86 400 евро в год, или 7200 евро в месяц. При этом профессора вузов в Эстонии могут зарабатывать до 5000 евро в месяц, поэтому разрыв в оплате труда между руководством и академическим персоналом не является столь драматичным, как в Латвии. Информация о зарплатах ректоров литовских вузов доступна меньше, однако в условиях конкурса на должность ректора Литовского университета наук о здоровье была указана месячная зарплата в размере 9400 евро. Это тоже значительно ниже, чем вознаграждение ректоров крупнейших латвийских вузов.