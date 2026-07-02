Мнение: жители Латвии платят банкам дважды, теряя при этом миллионы евро

"В то же время эти средства не приносят дохода — по крайней мере их владельцам. Более того, инфляция постепенно снижает стоимость денег, тогда как банки могут использовать эти средства в своей деятельности. Даже если бы банки выплачивали жителям Латвии всего 1% годовых на эти деньги, это означало бы около 90 миллионов евро, которые остались бы в кошельках людей", - указывают специалисты Bigbank.