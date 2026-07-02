Мнение: жители Латвии платят банкам дважды, теряя при этом миллионы евро
Возможно, не все это осознают, но жители Латвии платят банкам дважды: напрямую — оплачивая повседневные услуги (обслуживание счёта, дебетовая карта, переводы), и косвенно — не получая процентов за деньги, находящиеся на счетах. Об этом в своем комментарии сообщают эксперты из Bigbank.
В настоящее время на расчётных счетах жителей страны «лежит» около девяти миллиардов евро. Эти деньги люди используют для самых разных целей, чаще всего — для оплаты счетов, покупок и повседневных расходов.
"В то же время эти средства не приносят дохода — по крайней мере их владельцам. Более того, инфляция постепенно снижает стоимость денег, тогда как банки могут использовать эти средства в своей деятельности. Даже если бы банки выплачивали жителям Латвии всего 1% годовых на эти деньги, это означало бы около 90 миллионов евро, которые остались бы в кошельках людей", - указывают специалисты Bigbank.
При этом банковские услуги становятся всё дороже и сложнее. Если посмотреть на предложения крупнейших банков Латвии, можно увидеть различные «пакеты» обслуживания, сравнение которых по содержанию и стоимости нередко требует времени. Зачастую бесплатные условия распространяются лишь на определённые возрастные группы или клиентов, соответствующих установленным критериям, тогда как всем остальным приходится платить за базовые услуги — обслуживание счёта, дебетовую карту, переводы или снятие наличных.
Данные опроса показывают, что ожидания людей вполне понятны: 59% считают, что переводы внутри своего банка должны быть бесплатными, 58% — что без комиссии должно быть снятие наличных в банкоматах своего банка, 53% выступают за бесплатное обслуживание расчётного счёта, а 44% считают, что первая и единственная дебетовая карта также должна предоставляться бесплатно.
"Если банк не выплачивает человеку проценты на деньги, но при этом взимает комиссии за обслуживание счёта, дебетовую карту, переводы или снятие наличных, то в течение месяца или года набегают весьма значительные расходы, хотя речь идёт об услугах, без которых в повседневной жизни практически невозможно обойтись. В долгосрочной перспективе это оказывается довольно дорогим сценарием", - отмечают эксперты.