ЦИК Латвии: при угрозах во время выборов безопасность людей важнее сохранности бюллетеней
Что делать, если во время выборов завоет сирена воздушной тревоги? В ЦИК Латвии уже знают ответ — и это не про урны с бюллетенями.
В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.
Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза.
Звиедрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем - защита избирательных материалов.
По словам председателя ЦИК, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены.
Звиедрис подчеркнул, что цель ЦИК - обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков.