От небольшого механического цеха до международно признанного металлообрабатывающего предприятия - SIA Metāro

Это было одно из первых важных решений в развитии Metāro — превратиться из предприятия, обслуживающего одно крупное производство, в независимого игрока на рынке. Этот выбор означал большую ответственность и больший риск, но в то же время открывал гораздо более широкие возможности для роста. До 2007 года Metāro работало в производственном цехе площадью около 1000 квадратных метров. С ростом объема заказов и амбиций предприятия был сделан следующий шаг в развитии — построено новое производственное здание площадью около 1500 квадратных метров с восьмиметровыми потолками. В нем получили развитие процессы сварки, дробеструйной очистки, покраски и изготовления более крупных металлоконструкций. Это стало первым масштабным подтверждением стремления предприятия не оставаться в своей зоне комфорта, а искать все более сложные и технологически требовательные проекты.