В гостях у международно признанного металлообрабатывающего предприятия SIA Metāro
SIA Metāro — одно из ведущих металлообрабатывающих предприятий Видземе, специализирующееся на производстве сложных металлических деталей, конструкций, компонентов оборудования и индустриальных ...
От небольшого механического цеха до международно признанного металлообрабатывающего предприятия - SIA Metāro
SIA Metāro — одно из ведущих металлообрабатывающих предприятий Видземе, специализирующееся на производстве сложных металлических деталей, конструкций, компонентов оборудования и индустриальных решений. Предприятие обеспечивает клиентам полный производственный цикл — от заготовки материалов и механической обработки до сварки, обработки поверхности, сборки и контроля качества. За годы своего существования предприятие выросло из небольшого механического цеха в международно конкурентоспособного производителя.
Когда более двадцати лет назад было принято решение выкупить механический цех AS Valmieras stikla šķiedra, никто еще не мог предвидеть, что это небольшое производство со временем превратится в предприятие, чьи детали, конструкции и компоненты оборудования будут поставляться клиентам по всей Европе, в том числе в международную оборонную индустрию. Однако история развития SIA Metāro — это не история одного стремительного рывка или случайного везения. Это история более чем двадцатилетнего постепенного развития, смелых решений, перемен и способности адаптироваться к постоянно растущим требованиям.
От одного клиента к самостоятельному предприятию
Истоки SIA Metāro восходят к 2003 году, когда AS Valmieras stikla šķiedra решило отказаться от механического цеха. Основатели предприятия увидели возможность перенять это структурное подразделение и развить его как самостоятельный бизнес. В начале деятельности новосозданное предприятие обеспечивало главным образом нужды Valmieras stikla šķiedra, выполняя различные работы по механической обработке и ремонту, однако вскоре стало ясно, что для долгосрочной стабильности одного крупного заказчика недостаточно. Поэтому предприятие начало постепенно налаживать отношения с другими клиентами, предлагая услуги металлообработки и за пределами привычной среды сотрудничества.
Это было одно из первых важных решений в развитии Metāro — превратиться из предприятия, обслуживающего одно крупное производство, в независимого игрока на рынке. Этот выбор означал большую ответственность и больший риск, но в то же время открывал гораздо более широкие возможности для роста. До 2007 года Metāro работало в производственном цехе площадью около 1000 квадратных метров. С ростом объема заказов и амбиций предприятия был сделан следующий шаг в развитии — построено новое производственное здание площадью около 1500 квадратных метров с восьмиметровыми потолками. В нем получили развитие процессы сварки, дробеструйной очистки, покраски и изготовления более крупных металлоконструкций. Это стало первым масштабным подтверждением стремления предприятия не оставаться в своей зоне комфорта, а искать все более сложные и технологически требовательные проекты.
Смена поколений и новый этап развития
Одним из наиболее значимых поворотных моментов в истории предприятия стал приход Артура Щукина в команду руководства. После нескольких лет работы за рубежом он вернулся в Латвию и включился в развитие семейного бизнеса. Именно в это время в Metāro начались существенные перемены. Была пересмотрена внутренняя организация труда, внедрены более современные системы учета, упорядочена прослеживаемость процессов и введены международные стандарты качества, включая сертификацию сварочных процессов.
Большое значение для развития предприятия имели первые шаги на экспортных рынках. Особенно важным направлением оказалась Скандинавия, куда представители предприятия отправлялись с коммерческими визитами в поисках новых партнеров по сотрудничеству. Однако новые клиенты принесли с собой не только заказы, но и гораздо более высокие требования. Потребовалась более точная документация, строгий контроль качества и полная прослеживаемость производственных процессов.
«Скандинавские клиенты в каком-то смысле заставили нас измениться», — признает финансовый директор Metāro Янис Зариньш.
Эти перемены поначалу требовали дополнительных усилий и вложений, но в долгосрочной перспективе стали одной из опор конкурентоспособности предприятия. Сегодня способность проследить каждый этап производства является неотъемлемым требованием при реализации сложных проектов.
Шаг за шагом, без спешки и лишних рисков
Многие предприятия на этапе роста предпочитают стремительно инвестировать, используя банковское финансирование или средства фондов Европейского Союза. У Metāro был другой подход — развиваться постепенно, по большей части используя собственные заработанные средства. Финансовый директор подчеркивает, что доступные ранее проекты европейских фондов часто требовали значительных первоначальных вложений, что для небольшого предприятия означало слишком высокий риск. Поэтому был выбран более безопасный путь — приобретать оборудование постепенно, взвешивая каждый шаг. Первый значительный технологический скачок произошел в 2015 году, когда на предприятии был установлен первый станок c ЧПУ (CNC). Затем последовали другие — один за другим. Сейчас Metāro существенно расширило свои возможности механической обработки и модернизировало большую часть производственного оборудования.
Только в последние годы предприятие начало активнее использовать и инструменты государственной поддержки. С помощью программ Altum и Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) были реализованы проекты цифровизации: приобретены автоматизированное оборудование для волоконной лазерной резки и станки с ЧПУ для гибки металлоизделий. Однако и в этих случаях инвестиционные решения не принимаются импульсивно. Каждая покупка тщательно оценивается на предмет того, поможет ли данная технология привлечь новых клиентов, позволит ли изготавливать более сложные продукты и окупятся ли вложения в долгосрочной перспективе. Директор Metāro Артур Щукин подчеркивает: не нужно приобретать технологии только потому, что они новые, — они должны быть необходимы для развития предприятия.
Сложные проекты как специализация предприятия
С годами Metāro осознанно сделало выбор в пользу отказа от конкуренции с более дешевыми производителями массовой продукции, сосредоточившись на сложных проектах с высокой добавленной стоимостью. Предприятие способно обеспечить полный производственный цикл, начиная с заготовки материалов и механической обработки, продолжая сваркой и обработкой поверхности, вплоть до финальной сборки и контроля качества. Именно эта многопрофильность стала одной из причин, по которой Metāro стало партнером финского предприятия оборонной промышленности Patria. Сотрудничество началось после приглашения принять участие в проекте, но, чтобы стать партнером, нужно было доказать свой технологический потенциал, стандарты качества и способность обеспечить точное исполнение. Предприятие также получило необходимую лицензию на производство продукции военного назначения, что открыло возможности для участия и в других проектах оборонного сектора.
Тем не менее сотрудничество с Patria не изменило полностью направления деятельности Metāro — оно составляет порядка 10–15% оборота предприятия. Это значимый, но не определяющий сегмент клиентов.
«Гораздо более важным приобретением является репутация, способность продемонстрировать международным клиентам, что предприятие соответствует очень высоким требованиям к качеству», — подчеркивает Артур Щукин.
Люди — главная ценность предприятия
Хотя в производстве все большую роль играют современные технологии, руководство предприятия считает, что главной ценностью по-прежнему остаются люди. В коллективе Metāro есть сотрудники, проработавшие на предприятии 10, 15 и даже 20 лет. Низкая текучесть кадров — одно из преимуществ компании, поскольку для реализации сложных проектов необходима не только техника, но также опыт и накопленные знания.
Однако Metāro ощущает на себе проблему, характерную для всей отрасли: становится все труднее найти квалифицированных специалистов, особенно для работы на традиционных мануальных (универсальных) токарных и фрезерных станках. Многие опытные специалисты приближаются к пенсионному возрасту, в то время как молодые работники чаще выбирают работу на современных станках с ЧПУ. Чтобы обеспечить себя специалистами в будущем, предприятие сотрудничает с учреждениями профессионального образования и предлагает места для практики студентам. Однако путь от практиканта до самостоятельного специалиста долог, и лишь часть молодых людей решает остаться на предприятии. Артур Щукин подчеркивает, что аналогичное оборудование могут приобрести и конкуренты, но купить профессиональный и сплоченный коллектив невозможно.
В развитии останавливаться нельзя
После более чем двадцати лет деятельности и роста Metāro не планирует останавливаться. Главная задача на ближайшие годы — продолжить развитие производственной инфраструктуры. В распоряжении предприятия уже есть дополнительные площади размером около 2500 квадратных метров, где планируется развивать такие процессы заготовки металла, как лазерная резка, гибка и сварка. В свою очередь, в существующих помещениях намечено создать более чистые монтажные зоны для комплектации крупного и сложного оборудования. Янис Зариньш признает, что главное — не стать самым крупным производителем, а непрерывно развивать свои компетенции и способность реализовывать все более сложные проекты.
За двадцать с лишним лет Metāro доказало, что для роста не всегда необходимы стремительные скачки. Порой гораздо более устойчивым оказывается путь, где каждый последующий шаг делается обдуманно. Философию предприятия точнее всего характеризуют слова его директора Артура Щукина: «В развитии останавливаться нельзя. Это как грести против течения — стоит остановиться, и течение начинает нести тебя назад».