В Литве обсуждают снятие запрета на ядерное оружие

«Никто не говорит о размещении какого-либо оружия массового поражения в Литве в мирное время, никакого ядерного оружия в мирное время в Литве не будет. Однако мы являемся частью оборонительного альянса НАТО, у НАТО есть ядерные возможности как для сдерживания, так и для обороны», — сказал Каунас в эфире Žinių radijas.