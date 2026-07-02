В Литве обсуждают снятие запрета на ядерное оружие
В Литве усиливается дискуссия о возможном изменении Конституции, которая сейчас запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Исполняющий обязанности министра обороны Робертас Каунас поддержал идею пересмотреть эту норму, заявив, что действующий запрет мешает стране в полной мере использовать оборонные возможности НАТО.
«Никто не говорит о размещении какого-либо оружия массового поражения в Литве в мирное время, никакого ядерного оружия в мирное время в Литве не будет. Однако мы являемся частью оборонительного альянса НАТО, у НАТО есть ядерные возможности как для сдерживания, так и для обороны», — сказал Каунас в эфире Žinių radijas.
Он заявил, что Литва фактически остается одной из немногих стран в регионе, где на конституционном уровне запрещено размещение ядерного оружия и его использование в логике сдерживания в кризисной или военной ситуации. По мнению главы военного ведомства, такая норма не позволяет ни самой Литве, ни НАТО задействовать весь спектр оборонных возможностей альянса.
«Поэтому я поддерживаю изменение этой статьи Конституции, чтобы мы как государство НАТО могли обеспечить все возможности, которые предоставляет альянс, для безопасности нашей территории, наших граждан и нашей страны», — заявил Каунас.
Дискуссия обострилась после того, как президент Гитанас Науседа в мае наложил вето на поправки к закону о Клайпедском государственном морском порте. Эти поправки могли бы создать возможность для захода в литовский порт судов с ядерным оружием, если это не противоречит интересам национальной безопасности. Президент объяснил свое решение именно противоречием Конституции.