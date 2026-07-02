Загадочное отравление грибами в Риге: обстоятельства смерти разоблачителя связи Путина и Кабаевой до сих пор не ясны
19 июня в Риге скоропостижно скончался 69-летний российский журналист и редактор Григорий Нехорошев, который последние одиннадцать лет жил в Латвии как политический беженец. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление грибами, однако обстоятельства трагедии продолжают вызывать вопросы.
Ранее сообщалось, что полиция Латвии начала уголовный процесс после смерти российского журналиста Григория Нехорошева, тело которого было обнаружено в Риге 19 июня. При этом правоохранительные органы подчеркивают, что на данный момент имеющиеся данные не свидетельствуют о признаках преступления.
Нехорошев получил широкую известность в 2008 году, когда, будучи главным редактором газеты «Московский корреспондент», первым опубликовал информацию о предполагаемых отношениях президента России Владимира Путина с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. После публикации газета была закрыта, самого журналиста допрашивали российские спецслужбы, а впоследствии он покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.
Отравление грибами
По имеющейся информации, незадолго до смерти журналист собрал грибы во дворе своего дома в Риге. Несмотря на большой опыт грибника, он, предположительно, перепутал съедобные опята с ложными.
Журналист Игорь Ватолин, встречавшийся с Нехорошевым незадолго до трагедии, назвал случившееся парадоксальным. По его словам, тема грибов давно интересовала Нехорошева, который даже написал историческое исследование о знаменитом советском интернет-меме «Ленин-гриб». Именно поэтому ошибка опытного грибника выглядит необычной.
Журналистка Божена Рынска также призналась, что не может понять, как Нехорошев мог допустить такую ошибку.
«Смерть совершенно нелепая — отравился ложными опятами. Зачем было есть именно такие грибы, которые путают даже опытные грибники, совершенно непонятно», — написала она.
Свои соболезнования выразили также художник Михаил Молочников и журналистка Сандра Вейнберга. Последняя обратила внимание на то, что случаи отравления грибами в июне в Латвии встречаются достаточно редко, поскольку основной грибной сезон еще не начался.
Полиция не видит признаков преступления
Государственная полиция Латвии подтвердила, что после обнаружения тела было начато уголовное производство.
Однако представитель полиции Лига Дзилюма заявила, что на данный момент никаких признаков убийства или другого преступления следствие не установило. Расследование продолжается, поэтому более подробные комментарии правоохранительные органы пока не дают.
Несмотря на это, неожиданная смерть журналиста уже породила многочисленные обсуждения в социальных сетях и СМИ, где вспоминают другие загадочные смерти критиков Кремля.
Почему Нехорошев покинул Россию
Публикация о возможном романе Путина с Кабаевой в 2008 году вызвала громкий политический скандал.
Вскоре после выхода материала владелец газеты Александр Лебедев закрыл издание, а Нехорошев оказался под давлением российских спецслужб. Получив угрозы и опасаясь реального тюремного срока, журналист эмигрировал, а позже получил политическое убежище в Латвии.
Путин резко отреагировал на публикацию, категорически опровергнув информацию и резко раскритиковав журналистов. Он осудил всех тех, «кто со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями вмешивается в чужую жизнь». Журналист Андрей Мальгин раскрыл интересную деталь происхождения этой фразы: Путину, возможно, показали запись допроса Нехорошева, во время которого журналист был сильно простужен. Следовательно, фраза о «сопливом носе», которую Путин произнес на пресс-конференции в Италии в ответ на вопрос о Кабаевой, может быть прямой отсылкой к этому эпизоду.
По данным британского издания LBC, даже живя в Риге, Нехорошев оставался крайне осторожным. Его близкие рассказывали, что он опасался возможного покушения со стороны людей, работающих на российские спецслужбы.
Хотя Кремль официально никогда не подтверждал отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой, многочисленные журналистские расследования последних лет свидетельствуют, что у них есть двое сыновей, которые воспитываются в условиях строгой секретности.
По данным расследований независимых СМИ, Кабаева занимает высокие должности в российской медиасфере и располагает значительными финансовыми ресурсами и элитной недвижимостью.
Параллели с другими громкими смертями
После смерти Нехорошева многие вспомнили другие резонансные случаи гибели российских журналистов, политиков и оппонентов Кремля.
- 2006 год. Журналистка-расследователь Анна Политковская была застрелена в своем московском многоквартирном доме. В том же году бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием-210 в Лондоне.
- 2013 год. Олигарх Борис Березовский найден повешенным в Великобритании.
- 2015 год. Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен возле Кремля в Москве.
- 2023 год. Евгений Пригожин, бывший «шеф-повар» Путина и глава ЧВК «Вагнер», погиб в авиакатастрофе.
- 2024 год. Лидер оппозиции Алексей Навальный отравлен в российской тюрьме.
- Недавно в Польше был застрелен 44-летний художник Семён Скрепецкий, известный антивоенный сатирик.
В то же время на сегодняшний день никаких доказательств того, что смерть Григория Нехорошева связана с насильственными действиями или деятельностью спецслужб, не представлено. Официальной версией остается несчастный случай, предположительно вызванный отравлением ядовитыми грибами.