Загадочное отравление грибами в Риге: обстоятельства смерти разоблачителя связи Путина и Кабаевой до сих пор не ясны

Путин резко отреагировал на публикацию, категорически опровергнув информацию и резко раскритиковав журналистов. Он осудил всех тех, «кто со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями вмешивается в чужую жизнь». Журналист Андрей Мальгин раскрыл интересную деталь происхождения этой фразы: Путину, возможно, показали запись допроса Нехорошева, во время которого журналист был сильно простужен. Следовательно, фраза о «сопливом носе», которую Путин произнес на пресс-конференции в Италии в ответ на вопрос о Кабаевой, может быть прямой отсылкой к этому эпизоду.