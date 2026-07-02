Советнику президента Литвы позвонил пранкер: он подозревает российские спецслужбы

По словам Матулёниса, в мае ему поступил звонок якобы от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с предложением установить постоянный контакт с президентами стран Балтии. «Это правда. И я очень сомневаюсь, уважаемые журналисты, что это была просто попытка шутников. По моему личному мнению, это была попытка со стороны российских служб», – заявил он журналистам в среду.