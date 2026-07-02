Советнику президента Литвы позвонил пранкер: он подозревает российские спецслужбы
Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис, которому позвонил человек, выдававший себя за украинского чиновника, подозревает, что это могло быть провокацией со стороны российских спецслужб.
По словам Матулёниса, в мае ему поступил звонок якобы от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с предложением установить постоянный контакт с президентами стран Балтии. «Это правда. И я очень сомневаюсь, уважаемые журналисты, что это была просто попытка шутников. По моему личному мнению, это была попытка со стороны российских служб», – заявил он журналистам в среду.
«На самом деле все было сделано крайне профессионально. По всей видимости, с помощью искусственного интеллекта пытались имитировать даже сам голос Умерова. Поскольку я лично знаком с Умеровым, я был практически уверен, что разговариваю именно с ним», – утверждает советник президента.
«Мы поговорили, и затем этот так называемый Умеров предложил установить постоянный контакт с советниками президентов Балтийских стран и, возможно, созвониться через платформу Zoom. В тот момент мы предприняли шаги для проверки. Сначала мы получили информацию, что номер настоящий, но затем выяснилось, что совпадали только последние четыре цифры, а остальная часть номера принадлежала другому телефону», – пояснил Матулёнис.
По его словам, позже состоялись консультации с украинской стороной, и Умеров распространил заявление о том, что в европейских странах совершаются попытки связаться с чиновниками, курирующими вопросы национальной безопасности, прикрываясь его именем.
Советник подчеркнул, что не раскрыл звонившему никакой конфиденциальной информации.
«Все, что было сказано с моей стороны, соответствовало официальной позиции Литвы. С другой стороны, возможно, даже неплохо озвучить официальную позицию Литвы напрямую в уши наших врагов», – отметил Матулёнис.
Ранее Умеров в социальной сети X сообщил о фиксации новой волны мошеннических сообщений, рассылаемых от его имени международным партнерам. «Неизвестные лица используют мое имя в фишинговых сообщениях и других подозрительных рассылках, пытаясь установить контакт или получить информацию. Подчеркиваю, что все официальные контакты с партнерами, запросы и коммуникация осуществляются исключительно по официальным каналам», – написал он.
«Призываю всех внимательно относиться к любым подозрительным сообщениям и проверять их подлинность. Если вы получили подобные сообщения или звонки, свяжитесь с офисом СНБО Украины для разъяснения и подтверждения», – добавил Умеров.