Для латвийских турфирм ввели новые размеры государственных пошлин

Если после получения лицензии туроператор изменит предлагаемые направления поездок, он должен будет уведомить об этом Центр защиты прав потребителей. Например, если компания до этого организовывала поездки только по странам Балтии, а затем планирует предлагать путешествия и в другие страны Европейского союза, ей придётся доплатить разницу в размере государственной пошлины. При необходимости оператору также нужно будет увеличить сумму финансового обеспечения.