Для латвийских турфирм ввели новые размеры государственных пошлин
Как сообщает Центр защиты прав потребителей, со 2 июля 2026 года для поставщиков туристических услуг вводится дифференцированная ежегодная государственная пошлина за специальное разрешение (лицензию). Размер пошлины теперь будет зависеть от того, какие туристические услуги оказывает компания и по каким направлениям она организует поездки.
Изменения предусмотрены поправками к правилам Кабинета министров № 380 от 26 июня 2018 года.
В дальнейшем ежегодная государственная пошлина составит:
- для туристических агентств — 40 евро;
- для туроператоров, предлагающих комплексные туристические услуги только в Латвии, Литве и Эстонии, — 60 евро;
- для остальных туроператоров — 500 евро.
Если после получения лицензии туроператор изменит предлагаемые направления поездок, он должен будет уведомить об этом Центр защиты прав потребителей. Например, если компания до этого организовывала поездки только по странам Балтии, а затем планирует предлагать путешествия и в другие страны Европейского союза, ей придётся доплатить разницу в размере государственной пошлины. При необходимости оператору также нужно будет увеличить сумму финансового обеспечения.
В соответствии с поправками к правилам № 380, вступившими в силу ещё 27 февраля 2026 года, ежегодную государственную пошлину за лицензию на следующий год необходимо уплачивать до 30 ноября текущего года.
Цель изменений — поддержать туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме и поездках по странам Балтии. Дифференцированная пошлина позволит снизить расходы компаний, организующих путешествия только по трём странам Балтии, и будет способствовать созданию новых туристических предложений в Латвии, Литве и Эстонии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что определены самые недружелюбные по отношению к туристам страны Европы.