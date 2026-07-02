Министр финансов: Латвии необходимо решить, что строить в рамках Rail Baltica
Проект Rail Baltica уже не успеют завершить к 2030 году, однако отказаться от него Латвия не может. Теперь властям предстоит решить, какие объекты действительно будут построены, а от каких придется отказаться.
Латвия не может отказаться от реализации международного железнодорожного проекта Rail Baltica, однако стране необходимо пересмотреть его объемы и определить, какие объекты будут построены в первую очередь. Об этом заявил министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, сегодня уже никто не верит, что проект удастся полностью завершить к 2030 году. В то же время вариант полного отказа от Rail Baltica для Латвии не рассматривается.
«Мы должны продолжать реализацию проекта. Если отказаться от него, Латвии придется объясняться перед Литвой и Эстонией, а также возвращать средства, которые уже были потрачены», — подчеркнул министр.
Кучинскис считает, что действующего закона о реализации проекта недостаточно. Сейчас ответственность разделена между Министерством сообщения, которое занимается реализацией проекта, и Министерством финансов, которое должно обеспечивать финансирование. По мнению министра, такая схема неэффективна.
Он поддержал инициативу премьер-министра Андриса Кулбергса передать руководство Rail Baltica непосредственно Кабинету министров. По словам Кучинскиса, сделать это следовало значительно раньше. Министр также заявил, что проект необходимо полностью структурировать. Прежде всего власти должны окончательно определить, какие объекты будут строиться, а от каких придется отказаться. Он не исключил, что изменения могут коснуться и уже разработанной проектной документации.
По мнению Кучинскиса, координацией проекта должна заниматься специальная рабочая группа при премьер-министре. После того как станет ясно, какие работы будут выполнены, можно будет формировать финансовую модель проекта.
Он отметил, что уже существуют предложения по финансированию со стороны крупных банков, рассматриваются механизмы государственно-частного партнерства, а также открываются новые возможности получения средств из европейских структурных фондов. При этом министр раскритиковал прежнее руководство Министерства сообщения за то, что ранее оно не смогло своевременно подготовить проекты для получения европейского финансирования.
Отвечая на вопрос, означает ли это, что Латвия, вероятнее всего, ограничится строительством только основной железнодорожной магистрали, Кучинскис признал, что лично склоняется именно к такому варианту. Однако, по его словам, официально такое решение пока не принято.
Комментируя сообщения о дорогостоящих контрактах в рамках Rail Baltica, министр заявил, что материалы по этим договорам, насколько ему известно, уже переданы правоохранительным органам для проверки. При этом он отметил, что не располагает информацией о результатах расследования и подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции Министерства сообщения.