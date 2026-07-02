Министр финансов: Латвии необходимо решить, что строить в рамках Rail Baltica

Латвия не может отказаться от реализации международного железнодорожного проекта Rail Baltica, однако стране необходимо пересмотреть его объемы и определить, какие объекты будут построены в первую очередь. Об этом заявил министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, сегодня уже никто не верит, что проект удастся полностью завершить к 2030 году. В то же время вариант полного отказа от Rail Baltica для Латвии не рассматривается.