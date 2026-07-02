ФОТО: Россия нанесла массированный удар по Киеву - 30 погибших, более сотни раненых

Одной из самых тяжелых стала ситуация у жилых домов, где спасатели искали людей под завалами. По данным AP, в ликвидации последствий были задействованы почти 500 спасателей и около 100 единиц техники. Работы продолжались и после того, как основные пожары были локализованы.