ФОТО: Россия нанесла массированный удар по Киеву - 30 погибших, более сотни раненых
В ночь на 2 июля Россия нанесла по Киеву один из самых тяжелых ударов за последнее время. Столицу Украины атаковали ракетами и беспилотниками, взрывы звучали в разных районах города на протяжении нескольких часов. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура, на местах разрушений работали спасатели, медики и коммунальные службы.
К 3 июля известно о 30 погибших и более 100 пострадавших. Среди раненых есть дети.
Атака была комбинированной: российские войска применили баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В разных частях Киева после взрывов начались пожары, были повреждены многоэтажные дома, автомобили, административные и коммерческие здания. Многие жители во время тревоги укрывались на станциях метро.
По информации Киевской городской военной администрации, разрушения и повреждения зафиксированы примерно на 30 локациях. Удары и падение обломков затронули несколько районов столицы. Сообщалось о пожарах, частичных разрушениях зданий и повреждении гражданской инфраструктуры.
Одной из самых тяжелых стала ситуация у жилых домов, где спасатели искали людей под завалами. По данным AP, в ликвидации последствий были задействованы почти 500 спасателей и около 100 единиц техники. Работы продолжались и после того, как основные пожары были локализованы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки были повреждены около 20 гражданских объектов, включая жилые здания, исследовательский институт, гостиницу, станцию скорой помощи и предприятия. Он вновь призвал партнеров Украины ускорить поставки средств противовоздушной обороны.
После удара власти Киева объявили день траура. В городе должны быть приспущены флаги на муниципальных зданиях, а развлекательные мероприятия отменены.
Украинские власти назвали удар очередным доказательством того, что Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников не откладывать помощь с системами ПВО и подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону.