The Sinners Bar открывается после пожара: первый вечер посвятят помощи пережившим такую же беду

После пожара владелец бара, музыкант Микс Галвановскис, сообщил, что заведение загорелось по неизвестной причине после окончания рабочего времени. Он тогда признался, что дальнейшее будущее бара было под вопросом, а деятельность заведения пришлось остановить. Позже также сообщалось, что у бара не было активного страхового полиса.