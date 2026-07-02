The Sinners Bar открывается после пожара: первый вечер посвятят помощи пережившим такую же беду
Чуть больше двух месяцев назад от популярного бара в Старой Риге остались обгоревшие стены и вопрос без ответа — сможет ли он вообще вернуться. Теперь The Sinners Bar снова открывает двери, но первый вечер после пожара решили посвятить тем, кто, как и сами владельцы, пережил огненную беду.
Пожар в The Sinners Bar произошел утром 24 апреля. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на улицу Грециниеку поступил в 6:18. Возгорание произошло в помещениях первого этажа шестиэтажного жилого дома. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека, еще четверых эвакуировали спасатели.
Пожар в The Sinners
Разрушительный пожар в Старой Риге - на площади 300 квадратных метров выгорели ночной клуб и бар The Sinners.
После пожара владелец бара, музыкант Микс Галвановскис, сообщил, что заведение загорелось по неизвестной причине после окончания рабочего времени. Он тогда признался, что дальнейшее будущее бара было под вопросом, а деятельность заведения пришлось остановить. Позже также сообщалось, что у бара не было активного страхового полиса.
Полиция начала проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Среди возможных причин пожара рассматривалось короткое замыкание, однако окончательные выводы официально не назывались.
В день пожара на месте вместо привычной музыки, танцев и ночной жизни сотрудники клуба и друзья владельца разбирали обгоревшие помещения и пытались спасти то, что еще можно было сохранить. Сам Галвановскис благодарил людей, которые приехали в течение нескольких часов и помогали справляться с последствиями пожара.
Но все плохое позади и уже 3 июля The Sinners Bar возвращается к работе. В первой части вечера, с 20:00 до 22:00, пройдет благотворительный концерт. Его цель — помочь семьям, которые сами пострадали от пожаров и вынуждены обращаться за поддержкой к окружающим.
На концерте выступят Ольга Раецка, Reiks, Dzelzs Vilks, Bukte, Namejs, Катрина Диманта, Виктор Бунтовскис, Чипсис и Дуллайс, Raum и Микс Галвановскис. Все доходы от продажи билетов совместно с благотворительной организацией Ziedot.lv будут направлены людям, которым действительно нужна помощь.
«Идея этого концерта для нас очень важна, потому что мы знаем, насколько больно пережить такую неожиданную огненную беду, и хотим помочь тем, кому это действительно необходимо», — говорит владелец The Sinners Bar Микс Галвановскис.
Билеты на благотворительный концерт доступны в кассах Biļešu Serviss. Количество билетов ограничено.
После благотворительной части вечера, с 22:00 до 06:00, бар будет работать уже в привычном формате. Всю ночь для гостей будет играть DJ M&M, а также пройдет JAM GUITAR SHOW в исполнении Кристена Купча.