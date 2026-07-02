Театр Чехова написал письмо министру Пунтулису: "Полный запрет русского языка парализует коммуникацию"

Еще один пункт критики связан со среднесрочной стратегией деятельности театра на 2025-2028 годы, утвержденной Министерством культуры 19 июня 2025 года. Руководство театра считает, что полное выполнение нового распоряжения может помешать достижению как нефинансовых, так и финансовых целей, заложенных в стратегии. По мнению театра, это создаст дополнительную нагрузку и новые вызовы в условиях, когда финансовая ситуация в отрасли и без того остается напряженной.