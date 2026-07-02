Театр Чехова написал письмо министру Пунтулису: "Полный запрет русского языка парализует коммуникацию"
Рижский русский театр имени Михаила Чехова публично отреагировал на распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса о применении государственного языка. В театре заявляют, что документ вступает в противоречие с уже действующими стратегическими документами, задачами, возложенными на учреждение государством, а также с миссией театра как площадки межкультурного диалога.
Комментарий подготовила член правления Государственного SIA Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris Дана Бйорк.
Как отмечают в театре, поводом для развернутого заявления стали повышенный интерес СМИ и общества, а также вопросы, возникшие после распоряжения министра культуры Науриса Пунтулиса от 18 июня 2026 года «Об использовании государственного языка».
Руководство театра заявляет, что, ознакомившись с распоряжением, обнаружило в нем «неоднозначные противоречия» с основными документами, регулирующими деятельность театра.
По мнению театра, распоряжение противоречит распоряжению Кабинета министров №615 «О сохранении участия государства в государственном обществе с ограниченной ответственностью "Рижский русский театр имени Михаила Чехова"». Этот документ был подписан 13 сентября 2022 года тогдашним премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром культуры Наурисом Пунтулисом. В нем, как указывает театр, определена общая стратегическая цель учреждения.
Кроме того, театр считает, что новое распоряжение не согласуется с задачами государственного управления в сфере культуры, делегированными Министерством культуры. В частности, речь идет о задаче обеспечивать популяризацию театрального искусства и его доступность широкой латвийской общественности, привлекать зрителей из числа национальных меньшинств к культурному пространству Латвии, способствовать интеграции общества, а также привлекать латышскую аудиторию и развивать межкультурный диалог.
В театре также указывают на противоречия с письмом ожиданий Министерства культуры на 2024-2028 годы, где описаны цели держателя государственных долей капитала в отношении театра. Среди функций театра там, по словам руководства, названа в том числе функция укрепления чувства принадлежности к Латвии. При этом в документе подчеркивается, что театр остается тесно связан с использованием родного языка, поскольку является сильным и эмоционально воздействующим видом искусства, обращенным к тысячам зрителей.
Еще один пункт критики связан со среднесрочной стратегией деятельности театра на 2025-2028 годы, утвержденной Министерством культуры 19 июня 2025 года. Руководство театра считает, что полное выполнение нового распоряжения может помешать достижению как нефинансовых, так и финансовых целей, заложенных в стратегии. По мнению театра, это создаст дополнительную нагрузку и новые вызовы в условиях, когда финансовая ситуация в отрасли и без того остается напряженной.
В заявлении говорится, что из-за выявленных противоречий между распоряжением и действующими документами у руководства театра возникли опасения, что документ был издан поспешно и недостаточно взвешенно. В театре считают, что происходящее «первоначально свидетельствует скорее о предвыборной агитации и политических решениях», чем о последовательном и продуманном управлении государственной капитальной компанией Министерства культуры.
Особое внимание театр обращает на юридический контекст. В заявлении упоминается публично доступная статья, где распоряжение министра рассматривается в связи с решением Конституционного суда от 30 марта 2026 года по делу о общественных электронных СМИ и обязанности создавать контент на языках национальных меньшинств.
По мнению театра, распоряжением фактически пытаются ввести новый запрет на информирование аудитории культурных учреждений на русском языке. При этом, как подчеркивает руководство, такой запрет становится самостоятельным ограничением основных прав, а подобное ограничение не может быть создано внутренним административным приказом министра.
Театр напоминает, что Конституционный суд поручил законодателю — Сейму — до 1 мая 2027 года найти баланс между защитой латышского языка, правами национальных меньшинств и государственной безопасностью. Руководство театра считает, что эту судебную практику необходимо учитывать и в распоряжениях Министерства культуры.
В заявлении также цитируется сам министр культуры: «Действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными». Театр, в свою очередь, считает некорректным требовать до 30 июля 2026 года полного выполнения распоряжения без предварительной оценки и без диалога.
При этом театр подчеркивает, что его деятельность является прозрачной, основанной на законах и нормативных актах, а также контролируется держателем долей капитала. В публичной коммуникации, как утверждает руководство, театр строго и последовательно соблюдает Закон о государственном языке на всех уровнях коммуникации.
«В практике театра нет случаев, когда при обращении к обществу использовался бы только русский язык», — говорится в заявлении.
Руководство напоминает, что театр исторически использовал латышский язык в афишах и программках даже тогда, когда это не требовалось строго. По мнению театра, это вытекает из самой сути учреждения: Рижский русский театр имени Михаила Чехова является латвийским русским театром, и как латышский, так и русский язык являются неотъемлемой частью его творческой идентичности.
В театре считают, что вопрос заключается не только в том, одинаково ли хорошо все зрители владеют обеими языками. Если учреждение связано с определенной культурой, язык этой культуры естественно присутствует и в его коммуникации.
Руководство также задается вопросом: если спектакли, согласно стратегической цели театра, ставятся на русском языке с обеспечением перевода на латышский, не будет ли полное исключение русского языка из публичной коммуникации вводить зрителей в заблуждение?
По мнению театра, использование двух языков для передачи одного и того же содержания, наоборот, способствует единому информационному пространству Латвии и помогает охватить более широкую аудиторию. Кроме того, в заявлении отмечается, что чтение параллельных текстов является одним из доступных способов изучения языка, а значит, театр помогает своим зрителям учить латышский язык или совершенствовать его знание.
Отдельно в театре указывают на туристический фактор. Учреждение находится в Старой Риге, что всегда способствовало притоку туристов, особенно летом. В отличие от ряда других театров, Рижский русский театр имени Чехова завершает сезон в середине июня, но уже в июле снова начинает показывать первые спектакли.
По данным театра, его репертуаром и событиями интересуются многие русскоязычные туристы из других стран — Литвы, Эстонии, США, Великобритании, Германии, Швеции и других государств. Поэтому коммуникация на русском языке в сфере рекламы и информирования, как считают в театре, остается более чем актуальной.
Ограничение возможности использовать русский язык, по мнению руководства, сузит потенциальную аудиторию театра и может привести к снижению доходов от деятельности.
В заявлении также упоминаются украинские беженцы. Театр подчеркивает, что для них по-прежнему действует возможность бесплатно посещать спектакли. При этом часть украинских беженцев, особенно представители старшего поколения, не владеют латышским языком и часто не знают английского.
Подводя итог, руководство театра возвращается к стратегической цели учреждения, делегированным государством задачам, ожиданиям Министерства культуры, а также миссии, видению и ценностям театра. Во всех этих документах, как отмечается в заявлении, неоднократно говорится о популяризации и доступности театрального искусства, интеграции общества, сплочении, межкультурном диалоге, привлечении зрителей из числа национальных меньшинств к культурному пространству и ценностям Латвии.
По мнению театра, полное исключение русского языка из коммуникации напрямую парализует передачу информации отдельным группам общества. Это, как считают в учреждении, затруднит выполнение делегированных государством задач, негативно повлияет на финансовые и нефинансовые показатели и в конечном счете может поставить под угрозу финансовую стабильность театра.
В завершение Рижский русский театр имени Михаила Чехова заявляет, что всегда был открыт к конструктивному диалогу и надеется, что такой разговор с министром культуры состоится. «А пока — встречаемся в Чехове!» — говорится в заявлении театра.