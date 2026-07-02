Жара уходит из Латвии: синоптики прогнозируют грозы, ливни и похолодание
После нескольких дней аномальной жары до +33 градусов погода в Латвии резко изменится. Уже к выходным страну накроют дожди, грозы, сильный ветер, а температура воздуха заметно снизится.
Если в последние дни температура воздуха во многих районах страны достигала +27…+30 градусов, а местами поднималась до +33 градусов, то в ближайшие дни максимальная температура уже не превысит +25 градусов.
С середины недели начнут формироваться грозовые облака. В отдельных районах ожидаются грозы и сильные ливни.
В ночь на пятницу с запада через территорию Латвии пройдет зона осадков. Во многих регионах пройдут дожди, местами возможны грозы и интенсивные ливни. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится и в выходные.
Одновременно усилится ветер. Уже в пятницу во второй половине дня на морском побережье порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Порывистый ветер сохранится и в субботу, и в воскресенье.
На фоне изменения погодных условий станет прохладнее. В дневные часы температура воздуха составит преимущественно +19…+24 градуса. В начале следующей недели во многих районах страны днем воздух не прогреется выше +20 градусов.