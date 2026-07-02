Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:40
Погода в четверг: до +25 градусов, дожди утром и солнце днем
После пасмурного утра жителей Латвии ждет приятный сюрприз — уже днем тучи рассеются, выглянет солнце, а воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром и в первой половине дня во многих местах страны ожидаются кратковременные дожди, однако после полудня осадки постепенно прекратятся. Ветер будет слабым, а температура воздуха повысится до +20…+25 градусов.
Синоптики также предупреждают, что при солнечной погоде ультрафиолетовый индекс будет высоким, поэтому жителям рекомендуется защищать кожу и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.
В Риге утром и до полудня также возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня установится сухая и солнечная погода. Температура воздуха в столице составит +23…+25 градусов.