Погода в четверг: до +25 градусов, дожди утром и солнце днем
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Погода в четверг: до +25 градусов, дожди утром и солнце днем

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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После пасмурного утра жителей Латвии ждет приятный сюрприз — уже днем тучи рассеются, выглянет солнце, а воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром и в первой половине дня во многих местах страны ожидаются кратковременные дожди, однако после полудня осадки постепенно прекратятся. Ветер будет слабым, а температура воздуха повысится до +20…+25 градусов.

Синоптики также предупреждают, что при солнечной погоде ультрафиолетовый индекс будет высоким, поэтому жителям рекомендуется защищать кожу и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

В Риге утром и до полудня также возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня установится сухая и солнечная погода. Температура воздуха в столице составит +23…+25 градусов.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологииПрогноз погоды

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