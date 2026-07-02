Снижение PVN на хлеб и молоко может привести к росту других налогов - прогноз экономиста

С 1 июля сниженная ставка распространяется на все виды хлеба, коровье, козье и овечье молоко, включая безлактозное, свежее охлажденное мясо курицы, индейки, утки и гуся, субпродукты птицы, а также на необработанные куриные яйца. При этом ставка 12% уже применяется в Латвии к отдельным категориям продуктов, включая специализированное детское питание, свежие овощи, фрукты и ягоды.