Снижение PVN на хлеб и молоко может привести к росту других налогов - прогноз экономиста
Снижение PVN на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы может обернуться новыми налогами. Экономист объяснил, почему государству придется искать миллионы евро для компенсации выпадающих доходов бюджета.
После введения сниженной ставки PVN на четыре основные группы продуктов питания правительству, вероятно, придется искать способы компенсировать выпадающие доходы бюджета. Такое мнение высказал главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.
По его словам, Министерство финансов оценивает потери бюджета примерно в 15 миллионов евро, однако звучали и оценки, достигающие 30 миллионов евро. Экономист считает, что реальное влияние, скорее всего, окажется в этих пределах.
Он отметил, что точно оценить последствия пока сложно, поскольку на расчеты влияют различные политические и экономические факторы. Подобная ситуация уже наблюдалась после введения льготного PVN на свежие овощи, фрукты и ягоды, когда оценки эффективности меры существенно различались.
Гашпуйтис назвал нынешнее решение ограниченным предвыборным жестом политиков в адрес общества. По его мнению, распространить пониженную ставку на все продукты питания государственный бюджет сейчас не способен.
Экономист подчеркнул, что снижение налоговых поступлений неизбежно потребует поиска источников компенсации. Поскольку перспективы бюджета остаются непростыми, будущему правительству, вероятно, придется либо пересматривать государственные расходы, либо идти по пути повышения налогов.
Напомним, в декабре 2025 года Сейм принял поправки к закону о налоге на добавленную стоимость, установив ставку PVN в размере 12% для четырех категорий основных продуктов питания. Льгота будет действовать один год — до 30 июня 2027 года.
С 1 июля сниженная ставка распространяется на все виды хлеба, коровье, козье и овечье молоко, включая безлактозное, свежее охлажденное мясо курицы, индейки, утки и гуся, субпродукты птицы, а также на необработанные куриные яйца. При этом ставка 12% уже применяется в Латвии к отдельным категориям продуктов, включая специализированное детское питание, свежие овощи, фрукты и ягоды.