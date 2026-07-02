Скорая помощь в Латвии стала приезжать на вызовы быстрее, но остаются серьезные проблемы
Каждый день около тысячи вызовов, нехватка времени у больниц и планы реформ. Руководитель Службы неотложной медицинской помощи рассказала, каких результатов удалось добиться и что до сих пор мешает работать быстрее.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) достигла хороших показателей прибытия к пациентам, сказала в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель NMPD Лиене Ципуле.
Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион.
Ципуле отметила, что NMPD прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия, и подала в Министерство здравоохранения предложения по улучшению и изменению требований.
По словам руководителя NMPD, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них - время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Также это общее количество вызовов, хотя, как указала Ципуле, понимание людьми ситуаций, когда следует вызывать скорую помощь, улучшилось.
Кроме того, Ципуле считает необходимым серьезно обсуждать дальнейшее развитие системы госпитализации и сети медицинских учреждений. Планируемые изменения должны быть реализованы таким образом, чтобы не ухудшить оперативность реагирования на экстренные вызовы.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что пациенты в Риге часами остаются в машинах скорой помощи, не имея возможности даже сходить в туалет. Руководитель одного из центров скорой помощи заявил, что такая практика унижает людей и стала системной проблемой латвийского здравоохранения.