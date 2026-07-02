Скорая помощь в Латвии стала приезжать на вызовы быстрее, но остаются серьезные проблемы

По словам руководителя NMPD, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них - время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Также это общее количество вызовов, хотя, как указала Ципуле, понимание людьми ситуаций, когда следует вызывать скорую помощь, улучшилось.