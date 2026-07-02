При оформлении заказа сумма выросла с 17 до 33 евро: люди запутались в новых правилах для Temu и Shein

Кроме того, многие покупатели отмечают, что товары на китайских маркетплейсах в последнее время заметно подорожали. По их словам, мелочи, которые раньше стоили меньше одного евро, теперь продаются почти по три евро, а цены на воздушные шары, бумажные тарелки и другие недорогие товары выросли примерно на два евро за каждую позицию.