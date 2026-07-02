Она пережила смерть сына, аварию и теперь потеряла дом: соседи говорят о страшной мести под Даугавпилсом

«Он удерживал ее, не хотел отпускать. Потом приехал зять с женой, его уложили на землю, а хозяйку вывели отсюда. Они все вместе уехали, а он остался один. Сам вызвал полицию и сказал, что его якобы избили. Здесь они разговаривали около получаса. Потом полиция уехала. Последние два-три дня он все время был пьян. Там, где хранился бензин, была канистра. Пустую потом нашли на втором этаже. Я так понимаю, у него что-то в голове переклинило. Облил все и уехал. Ворота были открыты, машина уехала, он даже ворота не закрыл».