Она пережила смерть сына, аварию и теперь потеряла дом: соседи говорят о страшной мести под Даугавпилсом
В кооперативе под Даугавпилсом пожар вспыхнул в одном из жилых домов. Когда на место прибыли пожарные, в здании никого не было, а возгорание площадью 60 квадратных метров удалось потушить за несколько часов. Как говорят в округе, причина пожара была вовсе не случайной.
Поздним вечером пара среднего возраста выясняла отношения в доме. Главной темой, по словам соседей, был разрыв. В какой-то момент во время ссоры мужчина стал агрессивным.
Сосед из дома напротив рассказал:
«Он удерживал ее, не хотел отпускать. Потом приехал зять с женой, его уложили на землю, а хозяйку вывели отсюда. Они все вместе уехали, а он остался один. Сам вызвал полицию и сказал, что его якобы избили. Здесь они разговаривали около получаса. Потом полиция уехала. Последние два-три дня он все время был пьян. Там, где хранился бензин, была канистра. Пустую потом нашли на втором этаже. Я так понимаю, у него что-то в голове переклинило. Облил все и уехал. Ворота были открыты, машина уехала, он даже ворота не закрыл».
Когда местные жители заметили, что дом загорелся, они вызвали спасателей. Пожар площадью 60 квадратных метров пришлось тушить большую часть ночи.
Оскар Силис, старший инспектор служебного отдела Латгальского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, сообщил:
«Сразу после прибытия на место руководитель спасательных работ принял решение привлечь дополнительные ресурсы. Одной из причин было то, что воду приходилось подвозить, что осложняло тушение. Кроме того, в дачном кооперативе плотная застройка, поэтому было важно не допустить распространения огня на соседние строения».
С этой задачей пожарные справились: огонь удалось ограничить самим домом. Разрушенное здание принадлежало женщине, а ее друг, возможный виновник произошедшего, стал жить с ней всего несколько лет назад. Насколько видели соседи, пара жила мирно, однако в последнее время хозяйке пришлось пережить сразу несколько несчастий.
Сосед из дома напротив рассказал:
«У нее была беда — три месяца назад в Германии умер сын. У нее и здесь проблемы. Она пока не может прийти в себя после смерти сына. Кроме того, около месяца назад она разбила машину. И вот теперь еще это».
Версию соседа об обстоятельствах пожара в целом подтверждают и другие местные жители. Однако с самой хозяйкой дома программе «Degpunktā» связаться не удалось. Возможно, она объяснила бы ситуацию иначе.
Говорят, что предполагаемый виновник сейчас находится на свободе и скрывается от правоохранителей. Госполиция подтверждает, что, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге, однако подробности обстоятельств пожара и информацию о подозреваемом не раскрывает, указывая лишь, что продолжает собирать доказательства в рамках расследования.