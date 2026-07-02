"Война должна закончиться на Красной площади": политолог объяснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Говоря о будущем Украины, Раевский подчеркнул, что Европе важно помочь стране как можно быстрее запустить экономику и начать масштабное восстановление. «Наш интерес в том, чтобы экономика Украины начала работать, чтобы начались восстановительные работы, чтобы был экономический рост. Чтобы у людей была работа, росли доходы, чтобы они нашли свое место в новой экономике, а не были вынуждены ехать в Европу в поисках применения своим навыкам». В качестве примера он привел Германию после Второй мировой войны, экономика которой, несмотря на практически полное разрушение, смогла достаточно быстро восстановиться.