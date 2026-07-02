"Война должна закончиться на Красной площади": политолог объяснил, почему Евросоюзу нужна Украина
Принятие Украины в ЕС станет не только расходом для Европы, но и инвестицией в ее безопасность и экономику. Такое мнение высказал политолог Филипп Раевский, объяснив, почему бездействие может обойтись гораздо дороже.
Интеграция Украины в Европейский союз и ее послевоенное восстановление должны рассматриваться не как финансовое бремя, а как инвестиция в безопасность и экономическое развитие всей Европы. Такое мнение высказал латвийский политолог Филипп Раевский в эфире программы «Nra.lv sarunas».
По его словам, вопрос стоит не только в том, сколько средств потребуется на восстановление Украины, но и в том, какие последствия ожидают Европу, если этого не сделать. Политолог предложил взглянуть на проблему с другой стороны.
«Я задам встречный вопрос. А что будет, если Украину не примут? Представьте послевоенную Украину: миллион людей, прошедших через войну, умеющих воевать, не имеющих внутренних тормозов. Если восстановления не будет, они будут искать себе занятие в Европе. И они его неизбежно найдут, потому что такие люди всегда востребованы. Можем ли мы позволить себе такие издержки для собственной внутренней безопасности?»
По мнению Раевского, именно поэтому Европа заинтересована в победе Украины и ее быстром экономическом восстановлении.
Он вспомнил выступление одного из украинских участников конференции StratCom, чьи слова произвели на него сильное впечатление.
«Он сказал: "Война должна закончиться на Красной площади". И здесь я с ним согласен. Это был бы лучший вариант. А затем пусть россияне сами занимаются своей страной».
Политолог признал, что подобный сценарий может показаться слишком идеалистичным, однако считает, что к такой цели необходимо стремиться.
Говоря о будущем Украины, Раевский подчеркнул, что Европе важно помочь стране как можно быстрее запустить экономику и начать масштабное восстановление. «Наш интерес в том, чтобы экономика Украины начала работать, чтобы начались восстановительные работы, чтобы был экономический рост. Чтобы у людей была работа, росли доходы, чтобы они нашли свое место в новой экономике, а не были вынуждены ехать в Европу в поисках применения своим навыкам». В качестве примера он привел Германию после Второй мировой войны, экономика которой, несмотря на практически полное разрушение, смогла достаточно быстро восстановиться.
По мнению Раевского, восстановление Украины принесет выгоду не только самой стране, но и всему Евросоюзу. «Самое главное — мы хотим быть частью этого роста, потому что он может стать двигателем развития для Европы. Европейская экономика сегодня во многом стагнирует, и нам нужны новые точки роста, где будут строить, инвестировать и развивать экономику».