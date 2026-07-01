Вечер у Akropole закончился сиренами: что произошло на подъезде к Южному мосту
30 июня около десяти часов вечера участок Южного моста в районе торгового центра Akropole Rīga заполнили автомобили оперативных служб. Там произошла авария с участием двух легковых машин, где оба водителя получили травмы.
Мелкие осколки стекла были разбросаны по проезжей части на улице Славу. Там же остались две поврежденные легковые машины, одна из которых в результате столкновения даже потеряла колесо. Анжей, который находился за рулем Volvo, рассказал, что ехал по улице Краста в сторону Южного моста, чтобы добраться домой в Плявниеки, сообщает «Degpunktā».
Анжей, водитель Volvo:
«Я уже въехал на мост, посмотрел в зеркало — сзади никого не было. То есть я перестроился, чтобы ехать в нормальном режиме. И вдруг появился этот Audi, как мне показалось, с явно превышенной скоростью. Доказать я этого не могу, но в тот момент мне так показалось. И этот Audi въехал мне в заднюю часть. И все. Я уже сфотографировал машину и отправил своей девушке. Ее отец инженер, и он сказал, что разница в скорости там была как минимум 50 км/ч. Но что это значит?! Я не инженер, я врач — я этого не знаю».
На место происшествия приехала и владелица Volvo Елена. Женщина вспоминает, что купила автомобиль около восьми лет назад, и все это время машина ее не подводила. «А что с ней делать?! Машина 2009 года, но пробег у нее маленький — чуть больше ста тысяч. Конечно, очень жалко».
Удар при столкновении был сильным, и в обеих машинах сработали подушки безопасности. Травмы получили оба водителя: у Анжея они оказались более легкими, а 20-летнего водителя Audi доставили в больницу.
«Парень после аварии выглядел немного заторможенным, у него из носа текла кровь, поэтому я все-таки уговорил его поехать со скорой в больницу, чтобы ему сделали обследования. Возможно, он ударился. У меня несколько ссадин, несколько ушибов, но ничего серьезного».
Сейчас правоохранители пока не могут подтвердить, находился ли кто-то из водителей за рулем в состоянии опьянения. Движение на месте происшествия какое-то время было затруднено, пока там работали сотрудники оперативных служб.