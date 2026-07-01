Вечер у Akropole закончился сиренами: что произошло на подъезде к Южному мосту

«Я уже въехал на мост, посмотрел в зеркало — сзади никого не было. То есть я перестроился, чтобы ехать в нормальном режиме. И вдруг появился этот Audi, как мне показалось, с явно превышенной скоростью. Доказать я этого не могу, но в тот момент мне так показалось. И этот Audi въехал мне в заднюю часть. И все. Я уже сфотографировал машину и отправил своей девушке. Ее отец инженер, и он сказал, что разница в скорости там была как минимум 50 км/ч. Но что это значит?! Я не инженер, я врач — я этого не знаю».