Латвийский врач призвал запретить электросамокаты для детей: "Мы же не разрешаем им водить машину"

Руководитель Центра неотложной медицины Детской клинической университетской больницы Марк Ронис считает, что использование электросамокатов детьми необходимо серьезно ограничить или даже запретить. По его мнению, для управления таким транспортом необходимы зрелость, жизненный опыт и чувство ответственности, которых у многих несовершеннолетних еще нет. Об этом специалист рассказал в эфире программы «Личность дня» на TV24, комментируя рост числа травм, связанных с использованием электросамокатов. По словам врача, возрастные ограничения были бы вполне оправданной мерой.