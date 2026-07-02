Латвийский врач призвал запретить электросамокаты для детей: "Мы же не разрешаем им водить машину"
Электросамокаты могут представлять слишком большую опасность для детей, поэтому их использование несовершеннолетними стоит серьезно ограничить. С таким предложением выступил руководитель Центра неотложной медицины Детской больницы Маркс Ронис.
Руководитель Центра неотложной медицины Детской клинической университетской больницы Марк Ронис считает, что использование электросамокатов детьми необходимо серьезно ограничить или даже запретить. По его мнению, для управления таким транспортом необходимы зрелость, жизненный опыт и чувство ответственности, которых у многих несовершеннолетних еще нет. Об этом специалист рассказал в эфире программы «Личность дня» на TV24, комментируя рост числа травм, связанных с использованием электросамокатов. По словам врача, возрастные ограничения были бы вполне оправданной мерой.
«Я думаю, что оценил бы это положительно. Точно так же, как мы не разрешаем управлять автомобилем до достижения 18-летнего возраста. Должен быть определенный уровень зрелости, должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно».
Ронис отметил, что подобные меры уже применяются в ряде стран. В частности, он привел пример Франции. «Я не назову сейчас точно все страны, но знаю, что, например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый».
По словам специалиста, причиной подобных ограничений становятся не только травмы, но и негативное влияние на городскую инфраструктуру. «Это наносит ущерб городской инфраструктуре и одновременно увеличивает количество травм. Спросите у коллег, работающих со взрослыми, сколько пациентов поступает после аварий на электросамокатах».
Врач подчеркнул, что проблема касается не только детей. По его словам, электросамокаты регулярно становятся причиной серьезных травм и среди взрослых, поэтому ужесточение правил можно рассматривать как один из возможных способов повысить безопасность.
Ронис также провел параллель с батутами, которые тоже нередко становятся причиной тяжелых детских травм. Он отметил, что некоторые государства уже пошли на жесткие меры и ограничили их использование. «В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность».