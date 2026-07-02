Балтийское море нагревается все быстрее: это не сулит ничего хорошего жителям Латвии

Нагревшееся море - проблема не только экологов и рыбаков, так как оно начинает самым непосредственным образом влиять на погоду в Латвии. По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в стране все чаще фиксируются так называемые тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов. Также метеоданные четко указывают на увеличение летом частоты мощных гроз и локальных бурь. С научной точки зрения это объясняется просто: более теплая вода работает как гигантский резервуар тепла и влаги для атмосферы. Вода из прогревшегося Рижского залива и Балтийского моря усиленно испаряется, и этот теплый влажный воздух поднимается вверх. Как только он сталкивается с более прохладными воздушными массами, возникают взрывные, внезапные и разрушительные грозы.