Балтийское море нагревается все быстрее: это не сулит ничего хорошего жителям Латвии
Балтийское море нагревается быстрее любого другого моря в мире, и последствия уже ощущают миллионы людей. Ученые предупреждают: изменения угрожают рыболовству, усиливают разрушительные грозы и ускоряют размывание побережья.
Балтийское море нагревается быстрее, чем любое другое море в мире, и влияние климатических изменений - это уже не просто далекий прогноз, а суровая реальность. Пока людей беспокоит распространение сине-зеленых водорослей на поверхности воды, на морском дне разрастаются массивные "мертвые зоны", которые губительны для рыболовства. Однако больше всего тревожит другое. Нагретая масса воды летом превращается во взрывоопасное "топливо", которое вызывает над Латвией локальные разрушительные бури, а зимой размывает побережье, сообщает Tvnet.lv.
Ответ кроется в географии моря. Балтийское море - маленькое, частично замкнутое и сравнительно очень мелкое. Водообмен с мировым океаном через проливы Дании ограничен - свежая и соленая океанская вода поступает в море редко и в малых количествах. То, что море очень мелкое, способствует нагреванию воды. Кроме того, ситуацию усугубляет поступающая в море из рек вода, которая часто бывает более темной и поглощает солнечное тепло больше, чем прозрачная голубая вода. Это означает, что воды рек создают своего рода тепловой эффект.
Ученые бьют тревогу по поводу запасов рыбы в Балтийском море уже не менее двадцати лет. Ярчайшим примером кризиса является балтийская треска. Хотя на популяцию трески сильно повлиял усиленный вылов, именно изменения условий окружающей среды сегодня не позволяют ей восстановиться. У трески очень специфический механизм размножения. Икринки трески после нереста оседают на определенной глубине с определенным уровнем солености воды. К сожалению, именно в этих глубоких слоях из-за мертвых зон часто больше нет кислорода. В результате икра просто погибает, и популяция трески не может восстановиться.
Нагревшееся море - проблема не только экологов и рыбаков, так как оно начинает самым непосредственным образом влиять на погоду в Латвии. По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в стране все чаще фиксируются так называемые тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов. Также метеоданные четко указывают на увеличение летом частоты мощных гроз и локальных бурь. С научной точки зрения это объясняется просто: более теплая вода работает как гигантский резервуар тепла и влаги для атмосферы. Вода из прогревшегося Рижского залива и Балтийского моря усиленно испаряется, и этот теплый влажный воздух поднимается вверх. Как только он сталкивается с более прохладными воздушными массами, возникают взрывные, внезапные и разрушительные грозы.