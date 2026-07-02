Генерал США заверил, что сапоги американских военных прочно стоят в странах Балтии

До сих пор за весь регион отвечал многонациональный корпус «Северо-Восток» со штабом в Щецине. Он был создан в 2017 году — спустя три года после аннексии Россией украинского Крыма. Создание второго корпуса для обороны стран Балтии позволит альянсу быстрее сосредоточивать значительные силы в регионе.