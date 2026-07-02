Генерал США заверил, что сапоги американских военных прочно стоят в странах Балтии
Соединённые Штаты будут поддерживать своих европейских союзников в защите стран Балтии. Об этом заявил командующий сухопутными войсками НАТО в Европе американский генерал Крис Донахью в эстонском городе Валга.
В Валге, рядом с латвийским городом-близнецом Валка, альянс объявил о создании дополнительного штаба для региона.
«Вы готовы делать больше и подтверждаете свои слова делами, и Соединённые Штаты будут рядом с вами, — сказал Донахью. — Именно так создаётся сдерживание: не словами с трибуны, а сапогами на земле».
Донахью, который скоро покинет свой пост, одновременно является командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке.
До настоящего времени войска НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и на севере Польши находились под командованием единого многонационального штаба, расположенного в польском городе Щецин. Создание второй зоны командования позволит альянсу направить больше войск в страны Балтии.
На первом этапе две многонациональные дивизии, размещённые в Эстонии и Латвии, перейдут под командование Германо-нидерландского корпуса, штаб которого находится в немецком Мюнстере.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что изменение структуры командования НАТО является подтверждением решимости альянса защищать каждый сантиметр территории государств-членов.
«Это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, её готовности и нашей общей решимости защищать каждый сантиметр территории союзников», — сказал он в Валге.
Полностью сформированный армейский корпус обычно командует тремя дивизиями численностью от 40 000 до 60 000 военнослужащих. В мирное время корпус, как правило, существует в виде сокращённой структуры командования с ключевыми специализированными подразделениями — артиллерией, противовоздушной обороной, медицинской службой и другими элементами, необходимыми для быстрого развёртывания войск в случае необходимости.
До сих пор за весь регион отвечал многонациональный корпус «Северо-Восток» со штабом в Щецине. Он был создан в 2017 году — спустя три года после аннексии Россией украинского Крыма. Создание второго корпуса для обороны стран Балтии позволит альянсу быстрее сосредоточивать значительные силы в регионе.