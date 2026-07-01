Американские военные смогут использовать латвийские базы и Селийский полигон

Как отметил Риквейлис, безопасность Латвии и всего Балтийского региона невозможна без тесного сотрудничества с США. Военное присутствие союзников в Латвии и совместные усилия по укреплению как возможностей Национальных вооруженных сил, так и восточной границы на практике подтверждают единство. В момент, когда Латвия переживает стремительный рост оборонных возможностей, опыт и поддержка США приобрели новое и еще более тесное стратегическое значение.