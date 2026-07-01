Американские военные смогут использовать латвийские базы и Селийский полигон
Американским силам предлагают приоритетный доступ к военным базам и полигонам Латвии, в том числе союзникам доступен Селийский военный полигон. Об этом заместителю военного министра США по вопросам международной безопасности Даниэлу Циммерману сообщил государственный секретарь Министерства обороны Латвии Айрис Риквейлис.
В среду Риквейлис встретился с Циммерманом, чтобы обсудить сотрудничество и актуальные вопросы обороны.
Как отметил Риквейлис, безопасность Латвии и всего Балтийского региона невозможна без тесного сотрудничества с США. Военное присутствие союзников в Латвии и совместные усилия по укреплению как возможностей Национальных вооруженных сил, так и восточной границы на практике подтверждают единство. В момент, когда Латвия переживает стремительный рост оборонных возможностей, опыт и поддержка США приобрели новое и еще более тесное стратегическое значение.
Во время встречи обсуждалось военное присутствие США в Балтийском регионе, которое посылает России сильный сигнал сдерживания и дает латвийскому обществу гарантии безопасности.
Стороны также обсудили вклад стран Балтии в коллективную оборону. Было отмечено, что страны Балтии являются одними из ближайших союзников США в Европе и вносят максимальный вклад в общую безопасность альянса, направляя на оборону 5% внутреннего валового продукта.
Кроме того, обсуждались другие актуальные вопросы обороны, в том числе создание Балтийской линии обороны для укрепления безопасности региона, развитие латвийских вооруженных сил и другие темы.
В ходе разговора Риквейлис подчеркнул, что американским силам предлагается приоритетный доступ к военным базам и полигонам Латвии, в том числе союзникам доступен Селийский военный полигон.
Стороны обсудили поддержку, которую США оказывают в сфере безопасности. Она имеет большое значение для развития взаимной совместимости. Благодаря этой поддержке Национальные вооруженные силы Латвии способны эффективно поддерживать операции США по всему миру. Латвийская сторона подтвердила готовность оказать поддержку операциям под руководством США в Ормузском проливе.
Во время визита Циммерман также встретился с министром обороны Раймондом Бергманисом, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной безопасности и укрепление сотрудничества.