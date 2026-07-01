В Даугавпилс могут пустить поезда с Wi-Fi, Starlink и климат-контролем

Stadler Flirt - это современные низкопольные дизельные поезда, максимальная скорость которых составляет 160 километров в час. Поезда оснащены автоматической системой климат-контроля, Wi-Fi и Starlink. В вагонах есть места для инвалидных колясок, велосипедов, туалеты, приспособленные также для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и оборудованные пеленальными столиками.