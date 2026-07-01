В Даугавпилс могут пустить поезда с Wi-Fi, Starlink и климат-контролем
На одном из самых загруженных дизельных маршрутов Латвии могут появиться новые поезда — правда, не латвийские. После успешного ночного теста в Даугавпилс Pasažieru vilciens (PV) рассматривает вариант, который должен сделать поездки удобнее уже в этом году.
В ночь с 28 на 29 июня PV и эстонский оператор пассажирских поездов Eesti Liinirongid, работающий под брендом Elron, выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс.
Как сообщил председатель правления Elron Лаури Бетлем, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. "Поездка прошла успешно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка", - сказал Бетлем.
PV планирует арендовать поезд для последнего дневного рейса Рига-Даугавпилс и раннего утреннего рейса Даугавпилс-Рига. Бетлем отметил, что для Elron этот проект привлекателен, так как позволит увеличить эффективное время использования поездов.
"В настоящее время поезд Тарту-Рига остается на ночь в Риге, и этот простой можно было бы использовать гораздо эффективнее", - сказал руководитель эстонской компании.
Даугавпилсская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов PV, поэтому предприятие ищет решения, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку.
Stadler Flirt - это современные низкопольные дизельные поезда, максимальная скорость которых составляет 160 километров в час. Поезда оснащены автоматической системой климат-контроля, Wi-Fi и Starlink. В вагонах есть места для инвалидных колясок, велосипедов, туалеты, приспособленные также для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и оборудованные пеленальными столиками.