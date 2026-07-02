Жителям портового города Латвии дадут деньги на более удобный и эстетичный сбор мусора

Муниципалитет предоставляет софинансирование в размере 50% от стоимости строительных работ и подготовки строительной документации, но не более 2000 евро, на создание новых площадок для раздельного сбора бытовых отходов. На реконструкцию существующих площадок с установкой контейнеров для биоотходов можно получить компенсацию в размере 50% расходов, но не более 1000 евро.