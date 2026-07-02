Жителям портового города Латвии дадут деньги на более удобный и эстетичный сбор мусора
Самоуправление города Лиепая приглашает владельцев и управляющих многоквартирных жилых домов воспользоваться возможностью получить софинансирование на создание и реконструкцию площадок для раздельного сбора бытовых отходов.
Цель программы — повысить качество городской среды и сделать систему раздельного сбора отходов более удобной и эффективной. Подать заявки на участие в программе в 2026 году можно до 31 августа.
Муниципалитет предоставляет софинансирование в размере 50% от стоимости строительных работ и подготовки строительной документации, но не более 2000 евро, на создание новых площадок для раздельного сбора бытовых отходов. На реконструкцию существующих площадок с установкой контейнеров для биоотходов можно получить компенсацию в размере 50% расходов, но не более 1000 евро.
Заявки принимаются до 31 августа в электронном виде с безопасной электронной подписью и отметкой времени. Их можно отправить через официальный электронный адрес самоуправления или по электронной почте pasts@liepaja.lv.
Дополнительную информацию о программе и условиях участия можно получить в Управлении недвижимости Лиепаи по телефону 63 470 796 или по электронной почте marina.cinovska@liepaja.lv.