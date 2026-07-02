Под Ригой завершили серьезный инфраструктурный проект, который обрадует местных жителей
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Под Ригой завершили серьезный инфраструктурный проект, который обрадует местных жителей

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самоуправление Кекавского края завершило многолетний проект по строительству совмещённой пешеходно-велосипедной дорожки Рига — Кекава протяжённостью более 8,5 км. На её реализацию было вложено почти четыре миллиона евро.

На этой неделе в эксплуатацию был принят участок совмещённой пешеходно-велосипедной дорожки в Кекаве от улицы Звейниеку до кольцевой развязки автодороги A5. Она стала завершающим участком велодорожки по маршруту Рига — Кекава — от границы города Риги до пересечения с автодорогой A5 (Рижской объездной дорогой).

В ходе заключительного этапа строительства было уложено асфальтовое покрытие пешеходно-велосипедной дорожки, установлено энергоэффективное светодиодное уличное освещение, благоустроена прилегающая территория и размещены скамейки. Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения был реконструирован перекрёсток улиц Ригас и Накотнес в Кекаве: здесь установили светофор и оборудовали дополнительные полосы движения.

Строительство велодорожки Рига — Кекава протяжённостью более 8,5 км началось осенью 2023 года. Общие затраты на проект составили почти четыре миллиона евро, из которых основную часть — 3,3 млн евро — обеспечило финансирование Европейского союза. Вклад самоуправления Кекавского края составил почти один миллион евро.

Торжественное открытие новой инфраструктуры с велопарадом и праздничным концертом состоится 15 июля.

В Риге в настоящее время продолжается строительство новой велосипедной инфраструктуры на участке от кольцевой развязки на улице Мукусалас до границы города у автодороги A7. Общая протяжённость этого участка составит 4,2 км. Новая велодорожка будет соединена с существующей велосипедной сетью Риги, связав центр столицы с Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи. Завершить строительные работы планируется в строительном сезоне 2026 года.

Темы

Кекавский крайВалдлаучиРигаМукусаласБаложиКекава

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