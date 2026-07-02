Под Ригой завершили серьезный инфраструктурный проект, который обрадует местных жителей

В Риге в настоящее время продолжается строительство новой велосипедной инфраструктуры на участке от кольцевой развязки на улице Мукусалас до границы города у автодороги A7. Общая протяжённость этого участка составит 4,2 км. Новая велодорожка будет соединена с существующей велосипедной сетью Риги, связав центр столицы с Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи. Завершить строительные работы планируется в строительном сезоне 2026 года.