Циклоны принесут в Латвию ливни, грозы и прохладу: прогноз на ближайшие дни
Латвию ждет сырое и ветреное продолжение недели: в четверг еще будут прояснения и до +26 градусов, но уже с пятницы погоду начнут определять циклоны.
В четверг во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами — гроза с сильными ливнями. После дождя облачное небо с запада постепенно начнет проясняться. Будет дуть слабый ветер, однако во время грозы местами он станет более порывистым. Ночью минимальная температура воздуха составит в основном +14...+19 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20...+26 градусов.
К концу недели под влиянием циклонов небо чаще будет закрыто облаками, а осадки ожидаются на обширной территории. В пятницу, начиная с середины ночи, с запада страну пересечет зона осадков: ночью дожди пройдут во многих местах на западе и в центральных районах, а днем — также на востоке страны. Местами возможны грозы и сильные ливни.
В выходные осадки продолжатся. В пятницу усилится ветер — во второй половине дня на морском побережье порывы достигнут 15-18 м/с. Порывистый ветер сохранится и в выходные. Погода станет сравнительно прохладнее: максимальная температура воздуха днем в основном составит +19...+24 градуса.
Начало следующей недели пройдет в похожем настроении: дни будут дождливыми, а в светлое время суток воздух во многих местах не прогреется выше +20 градусов.