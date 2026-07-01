Циклоны принесут в Латвию ливни, грозы и прохладу: прогноз на ближайшие дни

К концу недели под влиянием циклонов небо чаще будет закрыто облаками, а осадки ожидаются на обширной территории. В пятницу, начиная с середины ночи, с запада страну пересечет зона осадков: ночью дожди пройдут во многих местах на западе и в центральных районах, а днем — также на востоке страны. Местами возможны грозы и сильные ливни.