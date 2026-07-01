Утро четверга начнется с дождя, но днем в Латвии выглянет солнце

Утром в стране сохранится облачная погода, но в течение дня небо с запада начнет проясняться, и выглянет солнце. Ветер останется слабым. Воздух прогреется до +20...+25 градусов. При солнечной погоде индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.