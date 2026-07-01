Утро четверга начнется с дождя, но днем в Латвии выглянет солнце
Ночь на четверг в Латвии пройдет под облаками и дождями: во многих местах ожидаются кратковременные осадки, местами возможны грозы с сильными ливнями. Но уже днем погода начнет меняться.
В ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.
В Риге ночью будет облачно, временами ожидается дождь, возможна также гроза с сильными ливнями. Ветер будет слабым, минимальная температура воздуха составит +15...+17 градусов.
Утром в стране сохранится облачная погода, но в течение дня небо с запада начнет проясняться, и выглянет солнце. Ветер останется слабым. Воздух прогреется до +20...+25 градусов. При солнечной погоде индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
В столице утром ожидается дождь, а с послеобеденного времени установится солнечная погода. Сохранится слабый ветер, температура воздуха повысится до +23...+25 градусов.