В Литве со следующего года поднимут минимальную зарплату до 1245 евро
Правительство Литвы в среду приняло решение с 1 января следующего года повысить минимальную месячную зарплату («брутто», до уплаты налогов) в стране на 8% — с нынешних 1153 евро до 1245 евро.
Минимальная почасовая ставка «брутто» будет повышена с 7,05 евро до 7,61 евро.
Согласно данным Министерства социальной защиты и труда Литвы, в апреле 2026 года около 145 000 работающих в стране получали минимальную заработную плату или меньше. Из них 21 600 человек являлись работниками бюджетной сферы.
По оценкам ведомства, ежемесячный чистый доход («нетто», на руки) получателей самых низких зарплат увеличится на 56 евро и достигнет как минимум 902 евро.
А что в Латвии?
На фоне стремительного роста минимальной зарплаты у южных соседей, в Латвии ситуация выглядит скромнее, что продолжает увеличивать экономический разрыв между странами Балтии.
В 2026 году минимальная заработная плата в Латвии составляет 740 евро в месяц до уплаты налогов (брутто). Она была повышена с 700 евро 1 января 2025 года.
Согласно принятым изменениям в Трудовом законе, начиная с 2025 года минимальная зарплата в Латвии привязана к средней зарплате по стране (составляя 45–50% от неё) и должна пересматриваться ежегодно. Официальное решение по точному размеру «минималки» на 2027 год правительство Латвии утвердит осенью текущего года, однако, по предварительным прогнозам Минблага, она может вырасти примерно до 780–800 евро.
Разница в цифрах
Уже сейчас минимальная зарплата в Литве (1153 евро) более чем на 400 евро превышает латвийскую. Со следующего же года, когда Литва поднимет планку до 1245 евро, литовский работник на «минималке» будет получать на руки 902 евро, что значительно больше, чем латвийский работник получает «грязными» до уплаты налогов (740 евро). И даже с учетом планируемого повышения минимальной зарплаты в Латвии в следующем году, литовский гарантированный минимум «чистыми» все равно останется выше, чем латвийский «грязными».