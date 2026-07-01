В Литве со следующего года поднимут минимальную зарплату до 1245 евро

Уже сейчас минимальная зарплата в Литве (1153 евро) более чем на 400 евро превышает латвийскую. Со следующего же года, когда Литва поднимет планку до 1245 евро, литовский работник на «минималке» будет получать на руки 902 евро, что значительно больше, чем латвийский работник получает «грязными» до уплаты налогов (740 евро). И даже с учетом планируемого повышения минимальной зарплаты в Латвии в следующем году, литовский гарантированный минимум «чистыми» все равно останется выше, чем латвийский «грязными».